La triatleta Sara Roel de León denunció que su expareja y compañero de equipo la violentó psicológica, física y sexualmente

León.- La destacada triatleta Sara Roel de León, denunció que fue víctima de diversos abusos y violación por parte de Owen. Él fue su pareja y compañero de equipo.

A través de su cuenta de Instagram, la talentosa deportista relató lo ocurrido durante los últimos meses con Owen, a quien ha señalado como violador.

“No solo me violó, me estranguló y se lo llevó la policía… también sigue con su objetivo de hacerme daño hasta donde no pueda más. Y todavía se atreve a decirme que yo cambie de alberca para no verlo”, señaló Sara Roel.

En su relato, la propia deportista agregó que a pesar de bloquear todos los medios para que Owen no pudiera llegar a ella, éste lo ha intentando por todas las vías. Además, acusó que se apersonó en la ciudad de León para buscar a Sara.

“Yo fui víctima de mi agresor desde hace aproximadamente un año. Viví violencia y permití que se repitiera varias veces. Desde encierros, violencia psicológica, maltratos. Hasta que un día ese maltrato llegó a ser una violación en donde me privaron de mi libertad”, relata.

Y agrega: “se robó un arma de la casa de campo de mi familia, la tuvo en su posesión durante más de una semana. Para terminar, el día de mi cumpleaños me estranguló mientras yo iba manejando. Gracias a Dios, hubo gente que vio y se paró a auxiliar. Se lo llevó la policía, pero claro, salió a las pocas horas”.

Ante esta situación, la triatleta Sara Roel de León dio a conocer que procederá legalmente contra el también practicante de la disciplina de triatlón, Owen.

Sara Roel ha sido laureada a lo largo de su trayectoria deportiva al ganar y destacar en diversas competencias nacionales e internacionales.

