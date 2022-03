La jugadora del León Nailea Vidrio denunció el acoso que sufrió su compañera Selena Castillo en el último partido del Club en el Estadio león

Óscar Jiménez

León.- La jugadora del Club León Femenil, Nailea Vidrio, denunció una situación de acoso que vivió su compañera, Selena Castillo. El hecho ocurrió durante un partido de la Liga de Campeones de la CONCACAF entre las Esmeraldas y el Seattle Sounders, en el Estadio León .

Ambas jugadoras apoyaron al equipo de Ariel Holan que quedó eliminado de la competencia continental. Sin embargo, al salir del inmueble, Vidrio grabó una serie de ‘historias’ en su red social de Instagram, donde contó lo ocurrido.

“Estoy super decepcionada porque estaba en el estadio León, apoyando a mi club, a mis compañeros. Y neta, no puede ser que no hagan nada al respecto; era un fan del León, era un fan nuestro y estoy muy decepcionada y enojada. Esto no es cosa de ahorita, ha pasado siempre (…) me queda clarísimo que no todos son iguales, pero si te queda el saco, póntelo”, señaló la jugadora.

Las jugadoras estaban en una zona ‘especial’ habilitada en la sección de Preferente, a la que se da ingreso mediante la puerta 7 del estadio. Ahí se comparte espacio con miembros de plateas, prensa y aficionados en la conocida como ‘Fierabanca’.

“El acoso no es normal”, recuerda jugadora del León Nailea Vidrio

“Fui a ver futbol, a mis compañeros de equipo en el club en donde yo juego, a mi estadio y pasan estas cosas. (…) El acoso que vivimos las mujeres en México es impresionante. De verdad, cada que saco a Bax (su perro) a pasear, voy en pants o me pongo algo así sé que me van a chiflar, me van a decir algo o corro el riesgo de que pasen cosas que no quiero. Vivo con miedo caminando sola en la calle, paseando a mi perro. Vivo asustada”.

Lamentablemente, tras la denuncia, la jugadora señaló que otros aficionados comenzaron a criticarla e, inclusive, insultarla.

“Qué feo que me llegan mensajes que dicen que siempre habrá gente que te chifle, que te digan cosas. No es normal, dejen de normalizar eso. No está chido”, finalizó la jugadora.

Hasta el momento, ni Selena Castillo ni la organización del Club León se han manifestado al respecto de esta situación.

