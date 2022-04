Sam Barrio publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotografías en donde evidenciaba el maltrato físico que había sufrido durante años

León.- A través de redes sociales, una joven denunció su caso de violencia y abuso doméstico a través de la plataforma de Instagram. Ésta tuvo una gran respuesta por parte de miles de usuarios, incluso de las autoridades de Guanajuato.

La usuaria conocida como Sam Barrio publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotografías en donde evidenciaba el maltrato físico que había sufrido durante años por su pareja, llamada Carlos.

En las crudas imágenes se puede apreciar una serie de heridas producto de golpes que, Sam denuncia, estuvieron a punto de matarla en más de una ocasión.

“Es muy difícil para mí expresar, hablar de mi situación. No tengo palabras concretas para hacerlo, por la violencia que mi ex pareja ejerció en mí durante más de un año. Estoy cansada de agachar la mirada. Durante todo este tiempo o el simple hecho de ser juzgada sin saber la situación de todo el daño que esta persona me hizo”, cuenta Sam Barrio en su cuenta.

Diego Sinhue ofrece apoyo

La publicación tuvo un alcance sorprendente en redes sociales, pues rápidamente se volvió viral. Miles de usuarios, en especial mujeres, mostraron su apoyo y empatía con ella. Los comentarios más abundantes eran corazones de color morado, así como las frases: “no estás sola” y “yo te creo”.

