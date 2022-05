Los trabajadores de Riama revelaron que Pemex presiona a los sindicalizados a través de redes sociales, correos, y llamadas telefónicas

Cuca Domínguez

Salamanca.- Mientras los trabajadores petroleros de la refinería Ing. Antonio M. Amor siguen denunciando malas condiciones para realizar su trabajo por la escasez de insumos, el diputado federal, Justino Arriaga Rojas, dijo que las seis refinerías del sistema petrolero están en el olvido, entre ellas la de Salamanca, y se ve en el presupuesto que les han asignado lo mínimo para mantenimiento preventivo y correctivo.

Los trabajadores petroleros han realizado un par de movilizaciones para exigir se cumplan las condiciones contractuales. Estas incluyen aspectos como insumos médicos en los hospitales, que se destraben las plazas, que se les doten de herramientas para desarrollar su trabajo, o inversión en mantenimiento preventivo y correctivo en las plantas de proceso.

Ahora además denunciaron que PEMEX, a través de las gerencias regionales de relaciones laborales y recursos humanos, presionan a los sindicalizados a través de redes sociales, correos electrónicos, ASISTE y llamadas telefónicas para que firmen un contrato de ascenso o renunciar a los movimientos escalafonarios que les corresponden. Incluso han llegado a solicitar su jubilación.

Debido a esto, la dirigencia sindical hizo un llamado a sus agremiados para que no se dejen sorprender. Reiteraron que PEMEX bloqueó desde hace dos años las plazas vacantes y las coberturas temporales, lo que viola el Contrato Colectivo de Trabajo. Además, esto obliga al trabajador a realizar tiempo extra para no contratar más personal.

Documento difundido por los trabajadores de Riama. Foto: Especial

“No hay presupuesto para refinerías como la de Salamanca”

En tanto el diputado federal Justino Arriaga, dijo que las refinerías como las de Salamanca no tienen presupuesto; y las han dejado con el mantenimiento mínimo para su funcionamiento.

“Todos están enfocados en cumplirle el capricho de la refinería de Tabasco al presidente (Andrés Manuel López Obrador), y al resto que se las lleve la fregada. Lo estamos viviendo en Salamanca, las manifestaciones de los petroleros de los últimos días no son causalidad, que bueno que los trabajadores petroleros están despertando”, concluyó.

El diputado federal Justino Arriaga. Foto: Especial

Denuncias de trabajadores de Riama datan desde abril

El pasado 26 de abril, cerca de unos 3 mil trabajadores petroleros de la refinería “Ing. Antonio M. Amor”, de PEMEX, marcharon y sesionaron en asamblea para exigir el cumplimiento al contrato colectivo de trabajo.

Lo anterior, luego de que no han sido destrabadas las plazas para trabajo de transitorios; no se les dota de herramienta; tienen servicio médico deficiente; no hay préstamos para vivienda y no hay préstamos administrativos.

Además advirtieron que no hay equipo de contra incendio en la refinería, “de las 7 motobombas que se tienen 6 no funcionan, las líneas de espuma y agua no están en condiciones, por lo que no se podría enfrentar una emergencia mayor”.

La movilización inició en la puerta 4 de la refinería, encabezada por Luis Miguel Lee Palos, secretario general de la sección 24 y los funcionarios sindicales, así como por Fernando Pacheco Martínez, presidente del Grupo Renovador de Unidad sección 24 (GRUS 24). La columna de trabajadores con pancartas; recorrió la avenida Faja de Oro, pasaron por la calle Tierra Blanca hasta el gimnasio petrolero, lugar donde se realizó la asamblea extraordinaria.

Foto: Cuca Domínguez

En la sesión se acordó exigir que el cumplimiento con lo establecido el contrato colectivo de trabajo. Asimismo denunciar ante las autoridades administrativas de PEMEX y la Secretaría del Trabajo de los incumplimientos, rezagos y violaciones al contrato colectivo de trabajo.

“No vamos a realizar trabajo extraordinario más allá del permitido por la ley que son 9 horas a la semana laboral; la idea no es afectarlos, si no que seamos más conscientes que en lugar de realizar tiempo extra ordinario se cubra las plazas que se requieren, porque estamos viendo que no les interesa cubrir las plazas vacantes… El trabajo solo se debe realizar con el equipo de protección personal, si no se cuenta con ello se va a llamar a la Comisión Mixta de Seguridad para que levante el acta, para que luego no haya alguna demanda”, dijo Pacheco Martínez.

