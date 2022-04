Por segundo día, los trabajadores petroleros de RIAMA marcharon en las instalaciones por insumos y apoyos

Cuca Domínguez

Salamanca.- Por segundo día consecutivo los trabajadores petroleros de RIAMA se movilizaron contra Pemex para exigir se cumpla con su contrato colectivo de trabajo y se les dote del equipo necesario para cumplir con su trabajo., además de que dé mantenimiento a las plantas de proceso que refinan el crudo.

Los obreros marcharon de la puerta 4 de Pemex hasta las instalaciones del gimnasio “Lázaro Cárdenas”, para participar en asamblea que encabezará su secretario general, Luis Miguel Lee Palos.

En las mantas con las que marcharon se podía leer mensajes como “los trabajadores del departamento de soldadura exigimos intervención administrativa de petróleos mexicanos para el desbloqueo de plazas de estructura y cumplir con el contrato colectivo.

Requerimos equipos de protección y seguridad herramientas e implementó, ropa y zapatos de trabajo capacitación y pagos de seguros por concepto de defunción asignación de vivienda y préstamos administrativos”.

Otras más denunciaban que, no hay ropa de trabajo no hay ropa de trabajo, no hay medicamento ni instrumental quirúrgico en hospitales, no hay préstamos administrativos, no hay programa de construcción de vivienda, ni préstamos hipotecario, no pagan las becas, no hay trabajo para miles de transitorios por el bloqueo de plazas.

Los trabajadores de planta no podemos ascender porque tienen parado los movimientos definitivos, entre otros.

Información en proceso…

