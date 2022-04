Trabajadores exigieron trabajos de mantenimiento en RIAMA pues en caso de un accidente, no habría medios para controlarlo

Cuca Domínguez

Salamanca .- Tras la alerta por el accidente ocurrido en la refinería de Salina Cruz Oaxaca, trabajadores contactaron a Correo para exigir a través de este medio que se realice mantenimiento preventivo y correctivos en las plantas de proceso de la refinería de Salamanca, debido a que se corre el riesgo de que pueda ocurrir algo similar aseguraron los obreros.

Lee también: RIAMA se queda sin ambulancias; pide apoyo a Bomberos de Salamanca

Señalaron que en la refinería ‘Ing. Antonio M. Amor’ (RIAMA) no hay condiciones para atender una emergencia mayor, pues, tan solo el departamento contra incendios no cuenta con los equipos necesarios y suficientes para atender una emergencia. “Las motobombas que se tienen no funcionan y así las carencias son muchas”, precisaron.

Del área de inspección y Seguridad señalaron que hay preocupación porque no hay las mínimas condiciones para poder enfrentar una contingencia. En caso de registrarse una conflagración no habría manera de controlarla. Eso a pesar de que acababan de “pasar una auditoría” y según “todo está bien”.

AMLO estaría enterado de carencias

Urge mantenimiento en RIAMA

De esta situación está enterado el presidente de la República, “le hemos hecho llegar mensajes vía las redes sociales, pidiendo un auditor de su confianza, lastimosamente a la fecha no hay respuesta”, precisó nuestro entrevistado.

Esta refinería que fue inaugurada desde el 30 de julio de 1950, por el entonces, presidente Miguel Alemán Valdés, está próxima a cumplir 72 años de operación con 53 plantas de proceso. En estas se pueden refinar hasta 220 mil barriles diarios, aunque se estima que actualmente no alcanza el 50 por ciento de su capacidad.

Los obreros que denuncian las malas condiciones en las que opera la refinería local y mostraron su preocupación, esperan que a la brevedad las autoridades federales puedan dar respuesta a las demandan de mantenimiento a las plantas, mejor equipo en todas las áreas y de esa manera se resguarde tanto el buen estado de las plantas, como de los trabajadores y de la población en general.

Puedes leer: Salamanca registra fuerte incendio de pastizal a las afueras de RIAMA

El incendio en la Antonio Dovalí Jaime

El combate del incendio de la refinería “Antonio Dovalí Jaime” de Salina Cruz duró 30 horas. El fuego registrado en el tanque TV-102 con capacidad para almacenar 100 mil barriles de gasolina lista para su comercialización se reactivó hasta en cuatro ocasiones.

De acuerdo con autoridades de Petróleos Mexicanos (Pemex), el incendio comenzó el viernes 15 de abril, aproximadamente a las cinco de la tarde en un tanque de almacenamiento de gasolina regular, ubicado en el área de Almacenamiento y Bombeo. Este fue controlado con el apoyo del personal de la Secretaría de Marina (Semar).

Sin embargo, en la madrugada del sábado, el fuego se reactivó, por lo que se suspendieron las operaciones de todas las plantas de la refinería, se activaron los protocolos de emergencia y se implementó un operativo para resguardar a la población, restringiendo el acceso a inmediaciones de la refinería.

Te puede interesar:

LC