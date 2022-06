Un paciente resentido con su doctor llevó a cabo un tiroteo en un hospital en Estados Unidos que dejó cinco personas muertas

Staff Correo

Estados Unidos.- El ataque contra un hospital en Tulsa, Oklahoma que dejó cuatro civiles fallecidos además del tirador, fue motivado por la venganza de un paciente en contra de un doctor.

Este miércoles por la tarde, un hombre identificado como Michael Louis ingresó al Hospital Saint Francis y abrió fuego contra cuatro personas: el doctor Preston Phillips, la doctora Stephanie Husen, la recepcionista Amanda Glenn, y el paciente William Love. Tras asesinarlos, Lois se suicidó en el lugar.

Lee también: “Basta de armas”, claman políticos en el mundo tras tiroteo en primaria de Texas

REMEMBERING THE VICTIMS — We’ve compiled information on the four victims in the Active Shooter situation on Wednesday: Dr. Preston Phillips, Dr. Stephanie Husen, William Love, and Amanda Glenn.

MORE INFO: https://t.co/d5OaBytk1c pic.twitter.com/1PLx04SWyf