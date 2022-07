Comerciantes del Tianguis de los Sábados en Celaya alertaron de hombres armados que los amenazaron con dispararles

Celaya.- “Ellos no avisan, ellos llegan y te apagan”, dijo un comerciante del Tianguis de los Sábados en Celaya, que decidió sí instalarse luego de supuestas amenazas dirigidas la mañana de este sábado en contra de los vendedores.

En esta ocasión las amenazas fueron hacia los comerciantes del Tianguis de los Sábados en Celaya. Platicaron que a algunos les tocó ver como una camioneta llegó, se estacionó y personas los amenazaron diciendo que si se instalaban los iban a rafaguear.

A pesar de la amenaza, algunos comerciantes decidieron sí instalarse y otros optaron por recoger sus puestos.

Amenazan a tianguistas

Incluso en redes sociales se difundió un video donde se muestra donde los comerciantes de la zona de venta de ropa usada y de pacas, comienza a recoger su mercancía y una mujer narra que llegó una camioneta y un grupo de personas se identificaron como miembros de un grupo delictivo y los amenazaron.

“Eso pasó de aquel lado donde venden la ropa. De repente yo nadamás vi el corredero de gente, pero no entendía que estaba pasando. Ya de rato me contaron cómo estuvo. Decían que nos iban a venir a balacear. Muchos sí se fueron, yo no porque creo que al que le va a tocar, le va a tocar. Otros dicen que la amenaza no es contra los líderes sino sólo contra una persona, no sabemos bien cómo está la cosa, pero al que le toca le toca, yo ya tenía todo instalado y mejor me quedé, pues de esto vive uno”, dijo un comerciante de abarrotes.

Al principio de la jornada laboral, el ambiente era de tensión y zozobra, pues temían que efectivamente sucediera un hecho de alto impacto, pero a la vez día que no se vende son ganancias pérdidas.

“Cuando van a matar a alguien no avisan, solo llegan y matan. Uno con miedo o preocupación, pero hay que trabajar. Nadamás encomendados a Dios”, dijo la señora Ursula, vendedora de comida.

SSC refuerza seguridad en el tianguis

La Secretaría de Seguridad Ciudadana implementó un operativo en el que policías y elementos del Ejército hicieron recorridos pie tierra durante diferentes momentos en el día. Sin embargo, la presencia no fue permanente.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya informó que por la mañana se recibió un reporte al número de emergencias 911, en el cual se informó que se recibieron presuntas amenazas a comerciantes ubicados en la avenida 2 de abril.

En el tianguis los vendedores que sí decidieron quedarse a vender recogieron sus puestos antes de las 4 de la tarde. Algunos dijeron sentirse temerosos y otros simplemente resignados.

“No podemos seguir así, viviendo con este temor, salir a trabajar y estar pensando que igual no regresas”, dijo una comerciante.

Al final de la jornada los comerciantes reportaron disminución en sus ventas, ya que se difundió en redes sociales que habría un ataque en este Tianguis ubicado en la Avenida 2 de Abril de la Colonia Las Insurgentes, justo frente a las vías del tren, lo que provocó que clientes no asistieran por temor al supuesto ataque.

Mercados viven bajo amenazas

Cabe destacar que en lo que va del presente año, ya todos los mercados de Celaya han recibido amenazas de personas que les exigen el pago de cuota. El pasado 10 de marzo dejaron una cabeza humana en el interior de una caja de regalo en la puerta del Mercado Cañitos.

El 26 de ese mismo mes, asesinaron al tesorero de la mesa directiva de ese sitio y los comerciantes denunciaron ser extorsionados y amenazados si no pagaban “derecho de piso”.

En el Mercado Morelos, el sábado 7 de mayo dejaron a unos metros de la puerta de este centro de abasto, una cabeza humana en el interior de una caja de regalo y a un lado una cartulina con un mensaje de advertencia.

Y el pasado sábado 28 mayo, le tocó el turno al Mercado de Abastos, donde un negocio fue baleado y en el lugar dejaron una cartulina con un mensaje de advertencia. También el pasado 6 de julio un vendedor de fruta fue asesinado en su puesto en este sitio.

Y el lunes 13 de junio fue asesinado el líder del Tianguis de los Lunes, Álvaro Luna, mientras que atendía su puesto.

