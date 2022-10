El alcalde aseguró que sí está disponible el terreno para la nueva clínica del IMSS en Guanajuato Capital; pero no hay voluntad del titular

Alejandro Sandoval/ Lourdes Vázquez

Guanajuato.-Luego de que el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, afirmó que la nueva clínica para Guanajuato Capital no avanza porque falta un terreno, el alcalde, Alejandro Navarro Saldaña, enfatizó que ahí está el terreno a disposición y que solamente les han dado ‘atole con el dedo’.

“Les voy a platicar a nuestros amigos de la Cuarta ‘Trastornación’ qué es lo que pretende Zoe Robledo, desde mi punto de vista muy personal ¿Qué pretende hoy el director del Seguro Social? Próximo candidato a gobernador en su estado, Quintana Roo o Chiapas, ¿Qué pretende? Pretende enriquecer al Seguro Social con predios en todo el país…Por eso es que va a Irapuato y les dice: ‘les voy a construir una clínica, denme un predio’, luego va a Silao y dice: ‘denme un predio, voy a construir una clínica’, viene a Guanajuato y nos da atole con el dedo y nos dice que va a construir una clínica”, declaró en entrevista Alejandro Navarro.

Navarro asegura que no hay voluntad del IMSS

El alcalde reiteró que no hay voluntad por parte del IMSS y afirmó que el instituto está quebrado. También aseveró que esto es un claro ejemplo que la ‘4T no quiere a Guanajuato’.

Sin embargo, aclaró que el terreno seguirá a disposición del IMSS “para que no digan después que no hicieron la clínica porque no había terreno”. Este es un predio de 5 mil metros cuadrados que cuesta más de 50 millones de pesos.

Diputada del PRI urge construcción de clínica

La diputada del PRI, Ruth Tiscañero Agoitia pidió al director IMSS, que deje de ser omiso y aborde el tema de la construcción de la clínica para Guanajuato Capital. Incluso

En la pasada sesión del Congreso de Guanajuato, la priista recordó que hace una semana el legislativo aprobó exhortar al funcionario federal para que destine los recursos necesarios a la construcción de las clínicas en la capital, cuyo terreno sí donó el municipio.

Además, señaló que la declaración de Zoé Robledo fue desinformada respecto a las solicitudes de construcción de clínicas para la entidad.

“La ciudad de Guanajuato Capital y como es hecho, público y notorio, para todos nosotros, ha donado a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, un predio con una extensión de 28 mil metros cuadrados e incluso en el mes de julio pasado el ayuntamiento de Guanajuato, de manera unánime, acordó la prórroga de la vigencia de esta donación hasta diciembre del 2023. Ello con la finalidad de que la construcción de esta clínica que tanto hace falta en esta ciudad capital, inicie”, comentó.

Dijo que a la brevedad, hará llegar los documentos al director general del IMSS, los cuales acreditan que desde el 2016, las autoridades capitalinas “ha realizado y cumplido con todas las gestiones necesarias para el referido fin…Hago un puntual llamado a Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social a que en cumplimiento a sus obligaciones y en total respeto al mandato constitucional de protección de los derechos fundamentales, deje de ser omiso y aborde el tema de construcción de la clínica en la ciudad capital, lo antes posible”.

