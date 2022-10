El titular del IMSS dijo que no hay avances en las clínicas para Guanajuato a causa de que los municipios no donan los terrenos

Fernando Velázquez

Guanajuato.- El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, aseveró que ni siquiera tienen un proyecto ejecutivo de las clínicas que se construirán en Guanajuato. Esto porque ningún municipio ha hecho la donación del terreno correspondiente.

Tras participar en la inauguración de la Reunión Anual de Industriales en León, el funcionario federal explicó que validaron algunos terrenos. Los cuales cumplen con las condiciones para albergar infraestructura hospitalaria.

Guanajuato Capital y Salamanca llevan la delantera

Zoé Robledo apuntó que los municipios que llevan un mayor avance en este proceso son Salamanca y Guanajuato. Sin embargo, dijo que como todavía no se celebra el acto jurídico de la donación de los predios, no pueden elaborarse aún los proyectos ejecutivos correspondientes.

“El tema tiene que ver con la donación, si no tenemos la donación destinada a esta infraestructura, no podemos avanzar. El IMSS no pude invertir nada sino está ese acto jurídico. Entonces es pedirles a ellos que lo hagan”, dijo.

Guanajuato lleva años en el ‘estira y afloja’ por nueva clínica

Van 3 ocasiones que Guanajuato Capital dona el terreno para la nueva clínica. Este se encuentra a un costado de la deportiva Arnulfo Vázquez Nieto, en la zona sur del municipio. Este tiene un área de 3 mil metros cuadrados.

La primera vez que el ayuntamiento hizo la donación fue en el 2017, en ese año el IMSS concretó una nueva cínica para León. Pero dejó de lado a los capitalinos y se perdió el terreno. Luego casi 5 años después, en el 2021 el ayuntamiento aprobó por segunda ocasión la donación del terreno.

Lo anterior, bajo la advertencia de que, si para el 2022 no se concretaba la obra, nuevamente se perdería el terreno.

Incluso, para junio del 2021, el entonces secretario del ayuntamiento, Héctor Corona León, declaró que ya habían iniciado las gestiones y permisos con el delegado del IMSS en Guanajuato. Ello luego de que el municipio donó por tercera vez el mismo terreno.

“Ya están en pláticas con las áreas de desarrollo urbano, viendo todos los temas de permisos, recordemos que todo esto se tiene que ver en oficinas centrales de la Ciudad de México, el delegado es el enlace para enviar toda esta información, sé que se han puesto en contacto con las áreas respectivas… “No podemos garantizar que antes del 10 de octubre se ponga la primera piedra, es muy probable que sí, pero no queremos adelantar”, dijo en su momento Héctor Corona.

No obstante, no se concretó nada, ni inició la construcción. Por ello, el pasado 4 de agosto el ayuntamiento capitalino acordó que sí para el 31 de diciembre del 2023 no hay un avance de obra de mínimo del 20%, revertirán por tercera vez la donación del terreno.

