Las clínicas del IMSS en Guanajuato son necesarias en varios municipios, pero no todos cumplen con los requisitos

Staff Correo

Guanajuato.- La necesidad de nuevas clínicas del IMSS en Guanajuato ha llevado a los municipios a trabajar en los trámites y acciones necesarias para confirmar estos proyectos. Sin embargo, muchos están estancados o tienen falta de permisos, por lo que esta labor cada vez se vuelve más complicada.

Justo el día de ayer, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, aseveró que ni siquiera tienen un proyecto ejecutivo de las clínicas que se construirán en Guanajuato. Esto porque ningún municipio ha hecho la donación del terreno correspondiente.

Foto: Eduardo Ortega

El funcionario federal explicó que validaron algunos terrenos, los cuales cumplen con las condiciones para albergar infraestructura hospitalaria. Apuntó que los municipios que llevan un mayor avance en este proceso son Salamanca y Guanajuato. Sin embargo, aún tiene que resolver asuntos con las donaciones de los terrenos donde estarían las clínicas.

Irapuato, el único con predio

Irapuato es el único municipio de la entidad que tiene un predio con todos los requisitos que exige el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Esto para la edificación de una clínica regional. Así lo confirmó la alcaldesa Lorena Alfaro.

Señaló que próximamente entregarán las escrituras del terreno ubicadas en la zona sur. Por ahora sólo falta concluir un trámite ante Semarnat para que el municipio done el predio.

Hospital Regional del IMSS en Irapuato Foto: Eduardo Ortega

“Nosotros estamos listos y yo te puedo asegurar que somos el único municipio que tiene al 100% todo cumplimentado. Vamos a hacer la entrega de las escrituras a los próximos días. Irapuato tiene absolutamente todo estamos armando el expediente mismo que vamos a hacer entrega a las autoridades federales, vamos primero a tocar base con gobierno del Estado porque es un proyecto estatal, regional, es un proyecto de alto impacto para nuestro estado y para nuestro municipio y buscaré ese respaldo en principio institucional del señor gobernador, para después juntos tocar la puerta ante las autoridades federales, pero en el caso de Irapuato ustedes lo saben es cuestión de tener al 100% el expediente”, dijo Alfaro García.

Sólo faltan trámites

Explicó que sólo falta por concluir un trámite del predio ubicado en la zona sur de la ciudad, para concluir el expediente técnico, escrituración e iniciar el proceso de donación del Municipio al IMSS.

Al hablar de las posibilidades de que el proyecto se desarrolle en otros municipios guanajuatenses donde gobiernan funcionarios de Morena, la alcaldesa insistió en que Irapuato tiene todo lo que exige el IMSS para un hospital de impacto regional.

Foto: Eduardo Ortega

IMSS en Guanajuato ‘pende de un hilo’

Pende de un hilo la construcción de un hospital del IMSS en la zona de Yerbabuena. Esto luego de que el propio director del IMSS, Zoe Robledo, señalara que no se ha hecho la donación de un terreno y no hay proyecto ejecutivo.

En el caso de Guanajuato capital, es el único municipio cuyo Ayuntamiento decidió que, si el IMSS no inicia la construcción de una nueva clínica para el próximo año 2023, el terreno que se donó para tal fin retornará al municipio.

Foto: Alejandro Sandoval

Así se acordó en sesión de Ayuntamiento celebrada en agosto pasado.

Se aprobó por unanimidad de votos un acuerdo para modificar una cláusula de reversión del terreno donado al IMSS en Guanajuato. Esta donación viene desde la administración 2015- 2018.

Consiste en que el predio regrese al municipio si a partir de la publicación de este acuerdo en el Periódico Oficial del Estado y hasta el 31 de diciembre del 2023, el IMSS inicia y concluya por lo menos el 20% de su edificación.

Foto: archivo

La propuesta la presentó el regidor Ángel Araujo, del Partido Revolucionario Institucional, y fue respaldada por todo el Ayuntamiento. En el Presupuesto de la Federación en 2021 se establecían recursos para la clínica de Cata, al igual que en este año 2022. Sin embargo, no se ha hecho nada y tampoco viene el nuevo Hospital de Guanajuato.

Por otro lado, también se observa una incongruencia en lo dicho por Zoé Robledo Aburto, en el sentido de que no hay proyecto ejecutivo, puesto que el delegado del IMSS En Guanajuato, les informó que el propio instituto cuenta con un prototipo que la dependencia tiene para el caso.

