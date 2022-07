Señalaron que antes de solicitar la contratación de una tercera deuda en Guanajuato, debe analizar cómo quedarían las finanzas

Fernando Velázquez

Guanajuato .- Los líderes de la Coparmex Zona Metropolitana León y de la Concamín Bajío respaldaron la posibilidad de que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo solicite un nuevo crédito. Rechazaron la opción de que se generen nuevos impuestos para que la administración estatal aumente sus ingresos propios.

El presidente de la confederación patronal, Héctor Rodríguez Velázquez, indicó que el Gobierno del estado, antes de solicitar al Congreso local la contratación de una tercera deuda en Guanajuato, debe analizar cómo quedarían las finanzas del estado en la siguiente administración.

Cuestionado sobre si sería adecuado o no cobrar más impuestos como alternativa para que el estado se allegue de más recursos, el líder empresarial dijo no estar de acuerdo con ello.

Foto: Especial

“Habría que revisar eso, pero también ahorita no está fácil estar pague y pague impuestos. Tenemos el ISN en el que el sector empresarial nos comprometimos aumentarlo 0.3% más para obras de impacto social y de seguridad. Entonces ahí hay un dinero adicional, entonces yo creo que eso de los impuestos estamos bien”, dijo.

Concamín lo ve positivo

Con él coincidió el coordinador de la Concamín Bajío, Ismael Plascencia Núñez. Señaló que, con los aumentos recientes, que han tenido el Impuesto Sobre la Nómina y el cedular, la iniciativa privada ha mostrado su apoyo al Gobierno estatal.

“Yo creo que como empresarios hemos jalado bastante bien. Hemos demostrado infinidad de veces que hemos trabajado con nuestro gobierno y hemos apoyado. Pero también las industrias en este momento no están como para pagar nuevos impuestos”, dijo.

Ambos señalaron que la administración estatal debe mantener siempre un ejercicio para revisar cómo se pueden optimizar recursos y reducir el gasto corriente. Señalaron que si bien las autoridades han hablado de acciones encaminadas a ello, no conocen de forma puntual cuáles han sido éstas.

“Hasta el momento yo no las he visto, probablemente sí existan, pero no las hemos visto. A lo mejor nos las explican y entendemos”, dijo Ismael Plascencia.

Foto: Especial

IMEF también lo aprueba

La presidenta del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) en el estado, Isela Ramírez Revilla, avaló que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo busque solicitar una tercera deuda en Guanajuato. Dijo que el estado cuenta con la capacidad y la calificación crediticia apta para ello.

En entrevista, destacó que el recurso sería destinado a obras que a su vez generaran empleo, lo cual ayuda a contener los impactos que está teniendo la inflación.

Sin embargo, resaltó que, una vez aprobado por el Congreso del estado, entre antes se contrate el crédito. Es probable que el Banco de México suba la tasa de referencia que encarecería el préstamo.

Foto: Especial

Destacan tasa de interés

La presidenta del IMEF en Guanajuato resaltó también que, dada la capacidad financiera del estado y su buena calificación crediticia, se podrá obtener deuda con una tasa de interés menor respecto a otras entidades que no manejan bien sus finanzas.

Asimismo, descartó que este nuevo empréstito comprometa las finanzas de la siguiente administración, pues para ello existe la Ley de Disciplina Financiera que impide a las entidades contratar más deuda de la que puedan pagar, de acuerdo con los ingresos que tiene.

Foto: Archivo

Sobre la posibilidad de que el Gobierno estatal pudiera aumentar o cobrar nuevos impuestos para contrarrestar los recortes de la Federación, Isela Revilla aseguró que no es el momento idóneo para ello.

Sin embargo, señaló que una medida que sí ayudaría sería que los municipios fueran más eficientes en el cobro del predial, pues aumentaría sus ingresos y reduciría su dependencia hacia las aportaciones que reciben de la administración estatal, la cual a su vez no tendría que destinar tanto recurso para los ayuntamientos.