El rector de la UG, Luis Felipe Guerrero Agripino, aseguró que el Teatro Principal de Guanajuato “está en perfectas condiciones”

María Espino

Guanajuato.- “El Teatro Principal de Guanajuato está en perfectas condiciones estructurales, de instalación eléctrica y de tramoya”. Así aseguró el rector general de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino, y el director de Infraestructura y Servicios Universitarios, Eloy Juárez Sandoval.

Luis Felipe Guerrero manifestó que, por parte de la UG, se ha hecho un gran esfuerzo para mantener al Teatro Principal en las mejores condiciones. Incluso, apuntó que se ha trabajado e invertido a lo largo de ocho años con diversas acciones de mejora en este inmueble.

También lee: En pleno concierto, OSUG se manifiesta para exigir mejoras salariales

“Creo que hemos hecho un gran esfuerzo institucional para tener las mejores condiciones en el Teatro Principal. Ha habido un gran esfuerzo, no de ahora, tenemos ocho años en un proceso de tratar de poner en mejores condiciones al Teatro Principal. Es lo que puedo decir: (…) hacemos todo nuestro esfuerzo institucional, financiero”, expresó.

Presumen “importante inversión” en Teatro Principal de Guanajuato

Foto: María Espino

Por su parte, Eloy Juárez explicó que se ha ejercido una importante inversión en este recinto, aunque no refirió cifra. Asimismo, detalló que intervinieron espacios como la sala, techo, camerinos, sistema eléctrico y de incendios, entre otros aspectos. Estos “garantizan que el teatro es un espacio seguro en perfectas condiciones”.

“Hemos hecho una inversión muy importante en cambiar techumbres, tinacos, arreglar camerinos, amueblar salas (…). Pero aquí lo importante es que con el incidente nos obligó a realizar cuatro dictámenes de carácter estructural de Protección Civil. Todos son positivos y en buenas condiciones. El teatro está en perfectas condiciones estructurales, de instalaciones eléctricas, de tramoya y todo está bien”, señaló Juárez.

Finalmente, Luis Felipe Guerrero dijo que habrá que esperar los resultados de las valoraciones para conocer las causas del accidente. Además, dio la posibilidad de “poner a la vista los resultados de los dictámenes”.

Los faltantes

Sin embargo, nada dijo en torno a los otros señalamientos de los músicos de la OSUG y que reprochaban la injerencia de Extensión Cultural en el grupo. Además de los bajos salarios que perciben y de problemáticas como:

“El desmantelamiento de la plantilla administrativa de nueva orquesta y de la plantilla de auxiliares técnicos. Pero además del “desconocimiento de acuerdos pactados para escenarios foráneos y la disminución de vacantes para la OSUG”.

Ayer, los músicos de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato (OSUG) se manifestaran y denunciaran malas condiciones del recinto. Entre sus consignas reclamaron inseguridad para ellos y para los espectadores, luego que el cristal de una lámpara cayó en pleno concierto. Además, anunciaban que no volverían al Teatro Principal de Guanajuato en tanto no se les garantice por escrito que no existen riesgos.

Más detalles: Músicos de la OSUG cancelan conciertos en Teatro Principal por daños sin atención

ac