Gilberto Navarro

Guanajuato.- En el marco de su presentación en el Festival Internacional Cervantino, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato (OSUG) se manifestó para exigir mejoras salariales, petición que sostiene desde hace varios años.

Los músicos subieron al escenario del Teatro Juárez, portando un listón amarillo y colocaron una pancarta en la que exigieron un aumento en su salario.

Esto en la presentación que ofrecieron este domingo como parte del programa del FIC en el que interpretaron un homenaje a tres compositores importantes del siglo XX: el ruso Igor Stravinsky, en ocasión de sus cincuenta aniversarios luctuosos, al parisino Camille Saint-Saëns, defensor incansable de la música francesa, a cien años de su fallecimiento y al argentino renovador del tango, Astor Piazzolla, quien nació hace cien años.

La OSUG puso en los ojos del mundo su exigencia ya que el concierto fue transmitido a través de la plataforma y redes sociales del FIC. Sin embargo, esta se suspendió y se anunció que en breve sería retomada, lo cual terminó por no suceder.

En entrevista, el rector general de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Agripino, afirmó que no depende de él, el aumento salarial y aunque se ha hecho la gestión para el ajuste al alza la situación en el país no ha permitido darles un mejor salario a los músicos.

“No depende de mí, no depende de la institución, los aumentos salariales no dependen de nosotros, hemos hecho la gestión, entendemos la situación como está en el país, esto no es una decisión que emerja de la autoridad universitaria”.

Afirmó que los salarios vienen de un subsidio estatal y federal y el monto de estos dependen de la nómina reconocida en la UG y durante su gestión no se ha incrementado el tabulador salarial más allá del inflacionario.

Sin embargo, solo en el sector de la OSUG se ha gestionado un aumento más allá del inflacionario, lo cual no se ha logrado concretar.

“La respuesta que les dimos (a la osug) fue que haríamos la gestión y eso hicimos, la respuesta por parte de la federación fue que eso no es posible ahora, no es una decisión de una autoridad universitaria, el sostenimiento de la nómina universitaria viene del subsidio”.

Negó que su salario como Rector no ha aumentado más allá del proporcional inflacionario y afirmó que ha aportado de su salario un fondo para becas.