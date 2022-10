Taxistas de Guanajuato y Pénjamo ven como positiva la llegada de la nueva ley de movilidad, pero en León sí advierten que habrá sobreoferta

María Espino, Manuel Arriaga y Jazmín Castro

Guanajuato.- Trabajadores del servicio de taxi tradicional consideran que con la entrada en vigor del nuevo reglamento de la Ley de Movilidad para el estado de Guanajuato no disminuirá su trabajo. Al contrario, podrían verse favorecidos al tener la oportunidad de mantener el servicio de siempre (ruleteo-sitio) y sumar clientes a través del uso de la plataforma digital que habilitará la autoridad estatal, a la cual tienen posibilidad de registrarse.

Carlos, conductor de taxi verde, en Guanajuato capital, sí reconoció que existe incertidumbre sobre como avanzarán en el tema. Señaló que no siempre se cumple lo que la ley establece, recordó que siempre existe competencia desleal y esperan que no haya abusos, “más de los que ya hay hacia los taxistas”, comentó.

Lee también: Taxistas de Guanajuato esperan que Gobierno cumpla acciones contra taxis piratas

Además, dijo que, efectivamente, hay muchas unidades tanto de taxi verde como de las distintas plataformas ejecutivas. Por ello algunos de sus compañeros sí piensan que disminuirá el trabajo, pero señaló que “para todos sale el sol” y apuntó que vienen meses con actividades muy buenas que atraerán turismo, y la demanda en el servicio aumentará considerablemente. Por todo esto prevé que el cierre de este 2022 será muy productivo para los “ruleteros”.

Foto: Archivo

Nueva Ley de Movilidad llegaría a mediados de octubre

Tentativamente, la reforma a la Ley de Movilidad en el Estado de Guanajuato estaría entrando en vigor a mediados de este mes de octubre. Con ella, los prestadores del servicio de taxi podrán inscribirse para también ofertar el servicio desde la plataforma digital que habilitará el Gobierno del estado. Así, a través de este mecanismo, se planea tener mayor control sobre la actividad de taxis en la entidad. Y también se pretende disminuir la existencia de taxis piratas.

Además, con esta modalidad existirá la necesidad de duplicar la cifra de inspectores de movilidad que verifiquen que todos los que presten el servicio conocido como taxi ejecutivo lo hagan mediante plataforma y cumpliendo todos los requisitos.

Servicio ejecutivo es buena competencia: taxistas de Pénjamo

Para los taxistas de la vieja escuela, cómo José Pichardo, los taxis ejecutivos que entrarán en operaciones a final de mes bajo una plataforma del Gobierno del Estado no significan una competencia desleal, sino que el mayor problema son los taxis piratas, es decir, aquellos vehículos particulares que cumplen la función de unidad de pasajeros y de carga fuera de toda regulación y de toda norma.

Pichardo es uno de los choferes de taxi más conocidos de la localidad y conoce su profesión cómo la palma de su mano. Para él, la puesta en marcha de unidades de servicio ejecutivo es una buena alternativa para generar competencia, pues obliga a los actuales concesionarios de transporte público a mejorar y modernizar su servicio.

“Ya existían desde hace varios años permisos para el funcionamiento de unidades ejecutivas de transporte público (taxis ejecutivos). Ellos se buscan a través del teléfono y no cuentan con sitios autorizados o bases, cómo tienen los actuales concesionarios de transporte público”, platicó.

Foto: Archivo

Sin embargo, argumentó que los taxis tradicionales aún tienen un mercado importante que cubrir.

“Ellos tienen una ventaja: no necesitas andar circulando por la ciudad para encontrar pasaje, pues a ellos los requieren por teléfono. Pero a nosotros, los concesionarios, nos sigue buscando las madres de familia que buscan llevar sus hijos a la escuela; los adultos mayores que nos esperan en alguna esquina para llevarlos al centro. Es decir, seguimos siendo taxistas a la forma tradicional”, añadió.

Línea Dorada sí advierte sobreoferta de transporte

El líder de la organización de taxis Línea Dorada, José Luis Guerrero, dio a conocer que con la nueva ley de movilidad en el estado podrían circular 20 mil unidades de transporte, lo que afecta la oferta y la demanda, y que significa el reto más grande.

Bajo esta tesitura, los conductores de taxi corren el riesgo de no obtener los mismos ingresos y caer en las garras de la delincuencia. Incluso mencionó que podrían verse obligados a sumarse a la venta de sustancias ilícitas.

“A razón de no ser rentable y redituable se puede visualizar más inseguridad. (…) Se viene una carrera de resistencia y no de velocidad. (…) Si eres operador y no tienes ganancia, buscas como ganarlas vendiendo cualquier cosa, estupefacientes, droga, y te metes a otra situación”, admitió.

Foto: Ivonne Ortiz

El líder de taxistas comentó que hay tres retos importantes para el gremio de taxistas respecto al Reglamento de la Ley de Movilidad.

“No será rentable, redituable y menos garante. Vemos un reto muy delicado en ese sentido, porque habrá una sobreoferta de servicio. Es importante que se nos tengan las garantías para aplicar la ley, para que prevalezca el estado de derecho, porque no vemos que tengan las infraestructura para cumplir la ley”, precisó.

Nueva ley modernizará a los taxis verdes

Dijo que la nueva ley les ofrece bondades como la tecnología. “Hoy el taxi verde tendrá plataforma, y puede ofrecer servicios, fleteo, sitio, eventos y cualquiera que ofrecen las plataformas”.

El líder de los taxistas comentó que este ya de por sí es un servicio sobreofertado y que más adelante, con la plataforma del Gobierno del estado, estará rebasado. Además de que no hay garantías para aplicar la ley y garantizar la seguridad que son temas delicados.

Te puede interesar: Taxistas de Guanajuato piden a las autoridades estrategias para su seguridad

Mencionó que este lunes celebraron 24 años trabajando de manera legal, y más de 30 años operando en el ramo del servicio de transporte, donde han aprendido a conocer el sector y su movilidad, cambios y servicio. Pero afirma que, sin duda, con el cambio en la Ley de Movilidad, es el reto más grande que han enfrentado.

Quizás te interese:

JRP