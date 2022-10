La Federación de Taxistas de Guanajuato espera que el Gobierno cumpla con las acciones acordadas tras la manifestación de finales de agosto

Yadira Cárdenas

Salamanca.- Taxistas de Guanajuato esperan que antes del 3 de diciembre, el Gobierno estatal cumpla con los acuerdos que se tienen, en las acciones para detener a los taxis piratas. El principal es reforzar los operativos en vialidades tras la contratación de oficiales de transporte, al no existir suficiente personal.

Roberto Calvillo Ramiro, representante de la Federación de Taxistas de Guanajuato, dio a conocer que tras las manifestaciones realizadas hace unas semanas en varios municipios para que las autoridades frenen a la competencia desleal de taxis piratas, esperan que rinda frutos la reunión que sostuvieron con la secretaria de Gobierno, Libia Denisse García Muñoz Ledo, y el subsecretario de Gobierno, José Luis Manrique.

Dentro de este acercamiento, informaron a los taxistas sobre la escases de personal en el área de transporte para los operativos en calle, y que se realizaba un proceso de contratación.

Esperan conocer el nuevo reglamento de transporte

Pero además de esto, los taxistas también están a la espera de la publicación del reglamento de transporte y conocer su contenido. Así como el funcionamiento de la plataforma estatal de transporte para que puedan incluirse.

“Estamos confiando en las autoridades pero no conformes todavía. Esperamos ver que realmente se han reforzado los operativos, que existan sanciones y vayan saliendo de circulación los taxis piratas. Lo único que estamos haciendo es defender nuestro trabajo, porque nosotros cumplimos con lo que nos manda la ley, permisos, todo lo necesario para trabajar en orden, y no es justo que quienes no lo hacen estén como si nada”, acusó.

Roberto Calvillo Ramiro destacó que los próximos dos meses serán tiempo suficiente para que las autoridades estatales les presenten un avance importante para darle solución a este problema. Sin embargo, en caso de que no sea así, no mencionó las acciones que tomarían.

