Redacción

Salamanca.- Taxistas del municipio piden no “satanizarlos” luego de las últimas agresiones a compañeros, donde dos de ellos perdieron la vida y de quienes ahora se especula estaban en “malos pasos”, es decir, han sido revitimizados.

“Realmente no sabemos qué es lo que haya sucedido con cada uno de los compañeros, pero van tres en pocos meses, dos de ellos murieron y el otro está herido. Dicen muchas cosas y no sabemos si sean verdad, pero eso se ha generalizado y se nos señala como delincuentes a todo el sector, lo que no es así”, mencionó Carlos, taxista independiente desde hace con 30 años.

Señalaron que esta situación ha generado desconfianza en los clientes y cuando sucede un hecho de esta índole baja el pasaje por unos días. Esto, porque los clientes los señalan “por andar en malos pasos”.

Ataques a taxistas

“Pero hay gente trabajadora de muchos años, que incluso lo heredamos de los padres y abuelos. A lo mejor sí hay compañeros que andan en malos pasos y por unos la llevamos todos, pero la cosa no es así”.

Dichos señalamientos los han hecho temer por su integridad y esperan reunirse con autoridades municipales y estatales en materia de seguridad. Sin embargo, reconocieron que de parte de ellos no han buscado este acercamiento.

“Falta que nos organicemos bien, porque los compañeros tienen miedo, uno ya no sabe, lo que sí es que vamos a seguir trabajando porque no debemos nada”.

