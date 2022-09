Los taxistas de Guanajuato piden a las autoridades ser tomados en cuenta para elaborar estrategias que fomenten su seguridad

Cuca Domínguez

Salamanca.- Roberto Calvillo Ramiro, presidente de la federación taxistas en el estado de Guanajuato, urgió a que las autoridades de seguridad de los tres niveles de gobierno se reúnan con los trabajadores del volante para encontrar estrategias que los lleven implementar acciones para evitar los ataques en su contra.

Esto luego de que este viernes un taxista recibió una agresión a balazos. Incluso anteriormente otros taxistas han muerto asesinados mientras realizaban su trabajo.

El líder de taxistas en el estado lamentó estas situaciones que han afectado a los choferes.

“Quisiéramos que este tipo de situaciones no ocurrieran. Todos quisiéramos que la seguridad fuera como antes, por desgracia no es así, las razones a veces escapan de nuestro conocimiento. Los transportistas en general hemos extremado precauciones, no es sencillo, nuestro trabajo normalmente nos lleva a lugares que no conocemos y no sabemos si son situaciones de riesgo”, dijo.

“En lo general el gremio de taxistas ha sufrido las consecuencias de la inseguridad, pero también se está aprendiendo a tener más cuidados que los que tradicionalmente se tenían por las circunstancias que también nos obligan a estar atentos a este tipo de situaciones difíciles y complicadas de riesgo”, añadió.

Roberto Calvillo Ramiro, presidente de la federación taxistas en el estado de Guanajuato. Foto: Cuca Domínguez

Piden reunión con autoridades para tratar el tema

Dijo que en otros municipios del estrado hay reuniones con los diferentes niveles de gobierno en materia de seguridad con los representantes y taxistas de los diversas agrupaciones. Pero en el caso de Salamanca, el gremio de taxistas no recibió invitación para platicar sobre la seguridad de su trabajo.

Calvillo Ramiro agregó que los taxistas, ya han aplicado las diversas medidas preventivas, como el GPS.

Finalizó al decir que no hay cifras exactas de los agresiones, robos y asesinatos de taxistas.

“A veces solo nos enteramos que a tal compañero lo asaltaron y le quitaron la cuenta, o que un compañero le quitaron el coche y apareció en otro lugar. Solo tenemos la información, pero no llevamos una estadística, porque muchas de las veces no se denuncia. Pero aun así las autoridades si tienen los datos”, dijo.

“Ojalá que con la intervención de las Fuerzas de Seguridad, del Estado (FSPE), de la Guardia Nacional y de las policías municipales, la tendencia en robos a este sector, sea a la baja y si a los taxistas nos invitan a platicar estos temas, siempre habrá disposición de los taxistas; siempre y cuando nos inviten”, concluyó.

