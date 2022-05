La propuesta para prohibir la tauromaquia en Guanajuato llevó a cabo su segunda mesa donde la crueldad y el maltrato animal fueron el foco

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- “En las corridas de toros de lidia hay sufrimiento, crueldad y maltrato animal”. Así lo sentenciaron activistas por los derechos de los animales y abogados especialistas en la materia durante la discusión de la propuesta para prohibir la tauromaquia en Guanajuato.

Durante la segunda mesa de trabajo de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de Guanajuato, coincidieron en que las corridas de toros no se sostienen jurídicamente. Bajo este marco, se pronunciaron a favor de la prohibición o bien de la reconversión de los eventos taurinos.

La coordinadora del Grupo de Investigación en Derecho Animal (GIDA), Rosa María de la Torre Torres , recordó lo que expuso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esta, precisa que “toda expresión cultural que implique el maltrato animal no encuentra protección en la Constitución” ni en los argumentos de la Corte.

También lee: Empresarios defienden la tauromaquia en Guanajuato: ‘acabarían con los toros’

“La Corte lo dice claramente: ninguna expresión cultural que implique sufrimiento y maltrato animal innecesarios será protegida por la Constitución”, subrayó.

De la Torre añadió que de acuerdo con un dictamen forense sobre el dolor y el sufrimiento de los toros de la veterinaria Beatriz Vanda. Este indica: durante las corridas, los toros de lidia presentan miedo, ansiedad, frustración e ira.

Tauromaquia en Guanajuato es un acto de crueldad

Foto: Archivo

Por su parte, César Nava Escudero, profesor de Derecho de la UNAM, manifestó como fundamental reconocer que en estos espectáculos hay maltrato animal. “Hay sufrimiento y hay crueldad y debemos lograr este punto de coincidencia los dos grupos. Desde luego de los antitaurinos no tendrían problema, (pero) los taurinos si lo tienen”.

Bajo esta premisa, continuó, se puede avanzar en la discusión jurídica. La pregunta clave en este caso sería:

“¿Cuáles son las razones para que nosotros sigamos aceptando que con ese maltrato y con esa crueldad pueda haber un andamiaje jurídico para que las corridas de todos continúen? Es decir, ¿es éticamente aceptable que las corridas de toros en donde hay maltrato y, eventualmente, la muerte, continúen en el derecho?”.

En tanto, el activista José María Férez Gil, asesor jurídico de la asociación civil Animal Héroes afirmó: en las corridas de toros es evidente, notorio e innegable que los toros de lidia, los novillos y los becerros sufren dolor.

Aunado a ello, sobre que esta actividad genere una “importante derrama económica,” como ya lo decían los empresarios ayer, afirmó que ahora un importante porcentaje de jóvenes rechazan los eventos de maltrato animal. No obstante, tampoco precisó números.

“Ahora es notorio y palpable que en todos los Congreso del país se esta debatiendo este tema porque la gente lo pide. No es un tema que pase de largo y por eso estamos aquí y vamos a seguir aquí. Porque la pregunta no es: ¿se van a prohibir los toros en Guanajuato o en el país?, la pregunta es ¿Cuándo se van a prohibir los toros? Porque sabemos que va a ocurrir”.

Dijo que la intensión no es que se perjudique económicamente a las personas que se dedican a la tauromaquia, sino que tengan una reorientación en sus actividades laborales.

Finalmente, el activista Arturo Berlanga Ramírez cuestionó a los diputados que participaron en la reunión: “¿ven necesario que se tenga que torturar y matar a un animal?”. En respuesta, los legisladores del PVEM, Gerardo Fernández y Martha Ortega afirmaron que no, mientras que el diputado del PAN, Alfonso Borja Pimental, prefirió apegarse a la metodología de la comisión. Esto es, escuchar las exposiciones de los invitados.

El llamado a la regulación

Foto: Lourdes Vázquez

Sólo el profesor de la División de Ciencias de la Vida de la UG, César Andrés Ángel Sahagún aseguró que, de acuerdo con estudios (de los que no dio datos) “en el momento de la lidia, los toros incrementan sus hormonas y ello inhibe el dolor”. Además, aseguró que la producción de toros de lidia ayuda a la preservación de especies.

No obstante, en todo caso, el estudio del que hablaría data del 2014 y fue desechado en 2017 cuando se evidenció que el aumento de beta endorfinas las provoca el estrés que sufre. De esta manera, no es que haya una función analgésica, sino que la liberación es respuesta al estrés, pero no al dolor.

En tanto, César Federico Macías Cervantes, profesor–investigador del departamento de Historia de la Universidad de Guanajuato (UG), abogó más por la regulación que la prohibición.

Lee más: Suplica torero no eliminar las corridas de toros en Guanajuato: “es un legado”, clama

“Volteemos a ver a las sociedades que han tenido una convivencia prohibicionista, cómo han terminado, a donde llegaron, qué han logrado. Yo no creo que la prohibición sea un camino, sí creo que es necesario proteger a las especies. Sí creo que es necesario evitar el maltrato y la tortura a los animales en los espectáculos. Por eso me parece que se tendrían que buscar caminos más de regulación que de prohibición”.

Manifestó que valdría la pena explorar la posibilidad de modificar el espectáculo para que no haya muerte.

“Es una posibilidad que puede sonar muy local, pero ha habido otros momentos en la historia en que posibilidades así han sonado descabelladas, pero han terminado por funcionar”.

La propuesta ahora pasará al análisis de la Comisión de Medio Ambiente para un posible dictamen que le dé el pase o no al pleno del Congreso de Guanajuato.

Te puede interesar:

ac