Tala en Sierra Gorda de Guanajuato debe evitarla la Federación: Diego Sinhue

Diego Sinhue responsabilizó la tala en Sierra Gorda de Guanajuato a la Federación y la falta de inspectores contra el problema

Guanajuato .- Cuestionado ante la depredación de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo consignó los trabajos a la Federación. Así lo consideró luego de referir a que la falta de inspectores o el ‘laxo’ trabajo en la detención de responsables de tala ilegal son la causa del problema.

“Sí necesitamos inspectores federales porque son quienes pueden llevar estos procedimientos. Muchas veces detenemos gente o los ponemos a disposición y los liberan.” Así lo declaró al preguntársele en torno a los trabajos que realizaría desde su gobierno contra la tala ilegal que carcome la Biosfera de la Sierra Gorda.

Puntualmente, a pregunta expresa si el problema se adjudicaría directo a la falta de inspectores, Diego Sinhue habló de la posibilidad de pactar un acuerdo con Federación.

“Sí, no, no hay. Acuérdense que se recortaron todos estos temas. Tenemos que buscar de alguna manera un acuerdo para habilitarnos otros inspectores. De otra manera va a ser un cuento de nunca acabar. (…) Hay que proteger nuestros bosques, por eso no sólo creamos la Secretaría del Medio Ambiente, sino que estamos apoyando las 23 áreas protegidas de nuestro estado”.

Reforzar con operativos contra la tala en Sierra Gorda de Guanajuato

Pese a todo, reconoció la importancia de reforzar los operativos en la zona de devastación, donde denunció que los responsables detectados son de Querétaro y Michoacán.

“Hay que seguir reforzando la biosfera, hemos tenido varios operativos en la zona allá en el Noreste, en Jerécuaro, la Sierra de Los Agustinos, y en Santa Rosa. En estos tres puntos inclusive hemos detenido personas, (…) hemos encontrado mucha gente que viene de otros estados, unos de Querétaro, otros de Michoacán”, finalizó.

En una amplia zona del municipio de Xichú, en la parte alta de Victoria y Santa Catarina, es una práctica cotidiana la tala ilegal de árboles para elaborar carbón y leña con propósitos comerciales.

A la vista de autoridades municipales, estatales, y ante la inoperancia y negligencia de los funcionarios federales desde hace 15 años, la Reserva de la Biósfera Sierra Gorda de Guanajuato se extingue.

