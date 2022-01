Suplican locatarios del Tomasa Esteves rehabilitación de sus instalaciones en Salamanca

Cuca Domínguez

Salamanca.- Locatarios del mercado Tomasa Esteves solicitaron la intervención de las autoridades municipales para que se aplique una urgente rehabilitación.

“No tenemos electricidad en el mercado, solo la que cada local tiene contratada con CFE. La techumbre ya no sirve, en cada temporada de lluvias llueve más adentro que afuera y la red de drenaje nunca ha recibido mantenimiento”, lamentaron.

Al respecto, la directora de Desarrollo Económico en el municipio, Cristina Esqueda Álvarez, dijo que este es un tema que se está atendiendo.

Los comerciantes de las diversas áreas del interior del mercado ‘Tomasa Esteves’ denunciaron a Correo que ha pasado el tiempo y no se ha atendido la demanda que tienen.

“Desde hace años, administraciones podemos decir, nadie voltea a ver este centro de abastos, como nunca antes estamos en el olvido. Les hemos pedido la electrificación del mercado, porque no se tiene. La única iluminación que hay la que se filtra por las tejas blancas que hacen las veces de traga luz, porque la red eléctrica del interior del mercado no sirve, no funciona desde hace años y nunca les ha hecho fuerza por atender ese problema que pone en riesgo a los locatarios que quieran extender el horario de venta”, dijo un comerciante.

Aunque en este momento no hay dirigentes de comerciantes, debido a que con la inseguridad todos tienen miedo ser extorsionados, los comerciantes pidieron mantenerse en el anonimato, pero aun así esperan que las autoridades los escuchen.

“Otro tema que nos preocupa es la techumbre del mercado, las láminas el techo ya cumplieron su vida útil y de eso hay evidencia en la temporada de lluvias, llueve más al interior que afuera, incluso hay temor que en cualquier momento pueda colapsar porque ya urge que se cambie. Desde toda la vida es la misma, urge que se revise porque ahí debe haber de todo y si requiere de mantenimiento y de paso que le den una ordenada al comercio ambulante de afuera del mercado, que ahora se han apoderado de las calles, no dejan pasar a la gente y la zona de estacionamiento no está regulada, hasta los propios locatarios dejan sus vehículos todo el día, quitándole la oportunidad a un cliente de llegar”, precisó.

Los comerciantes coincidieron en decir que están dispuestos a apoyar en lo que les toque, pero se haga algo por el mercado, porque ya es necesario para poder tener un centro de abastos en mejores condiciones.

“Empezando por la inseguridad que no cede, hasta la cortina del altar de la virgen de Guadalupe se robaron el mes pasado y eso no se vale”, denunciaron.

En tanto, la directora general de Desarrollo Económico, Cristina Esqueda Álvarez, destacó que: “ese no es un tema que esté abandonado, al contrario estamos viendo la manera de sacarlo adelante, y se están dando los pasos necesarios para poder apoyar; se han retomado los trámites que se tengan con el gobierno del estado, son pláticas que se tienen con ellos, llegar a acuerdos, es un trámite largo que ya se había hecho antes, pero se pausó; ahora se retomará lo que ya se tenía y se le dará seguimiento y tenemos que ir por etapas.

En administraciones pasadas, se cubrió lo de los pisos, la segunda etapa incluye el tema de la techumbre, va por partes: “en eso estamos, viendo en qué nos puede apoyar el Estado y ver que puede hacer el municipio para cubrir esas necesidades”, concluyó.