Nayeli García

Irapuato.- La Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) ya analiza otros proyectos para reorientar los 123 millones de pesos que serían destinados para la construcción Torre Médica de Especialidades de Irapuato ante la suspensión definitiva de la obra; el tituar Daniel Díaz Martínez pidió a las ecologistas desistirse en su demanda.

En entrevista radiofónica, el secretario lamentó que la decisión del Juzgado Noveno de Distrito y consideró que es una noticia muy triste para la población irapuatense, pues debido a la pandemia, el Gobierno del Estado tuvo que utilizar los recursos del Hospital Pediátrico que se tenía pensado para la ciudad y para poder solventar la saturación del Hospital General de Irapuato se tenía como opción de corto y mediano plazo la Torre Médica.

“Se tendría que estar yendo de Irapuato (el recurso) si no se construye la torre, es muy difícil que una nueva oportunidad como esa se presente a corto plazo para la salud de los irapuatenses, y no creo que haya otras obras en materia de salud para lo que resta de la administración estatal”, puntualizó.

Precisó que para tener un nuevo hospital para Irapuato se requiere de una inversión de 900 millones de pesos y no se tiene la posibilidad económica para llevarlo a cabo, además de que se consiguió la certificación de la Federación para la construcción de la Torre en menos de dos años, y aseguró que fue un proyecto muy cuidado y todos los detalles se cuidaron para su realización.

El secretario comentó que se analizaron todos los predios aledaños al hospital y se optó por el más viable y el proyecto se hizo en base a todos los cuidados ambientales posibles, pero de no hacerse, Irapuato se quedará atrás en servicios de salud, pues en lo que resta de la administración estatal ya no habrá proyectos para la ciudad y ese dinero será reasignado a otros proyectos de salud.

Compartió que el gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo pidió trabajar en otros proyectos de salud en el estado, pues el recurso no se puede quedar detenido hasta que se concluya el pleito legal, ya que era la única obra en materia de salud considerada para la segunda mitad de la administración estatal y los recursos deben de ser ejercidos a la brevedad, los cuales son recursos públicos y de todos los guanajuatenses.

“No hay nada que obligue al Gobierno del Estado a reasignar este recurso a Irapuato, sí a la salud, está etiquetado para la salud y nosotros ya estamos buscando otras alternativas. No podemos desperdiciar este recurso, era para los irapuatenses, y si en Irapuato no se puede llevar a cabo este proyecto, estaríamos re direccionándolo. No se puede dejar de realizar un beneficio para la salud de los guanajuatenses”, advirtió.

El secretario defendió que él siempre ha sido un defensor del cuidado del medio ambiente, pero se antepuso la enorme necesidad que hay en el Hospital General de Irapuato, en donde con la pandemia urgió a buscar mejor atención y más espacios de atención, pues las áreas aunque se han ampliado están saturadas.

“Hicimos un proyecto con gran detalle, como irapuatense sería doloroso, pero hay poco por hacer ya, yo no puede detenerse el ejercicio de estos recursos porque se tiene que trabajar en otro proyecto para ejecutarlo en esta administración estatal”, precisó.

Consideró que la única forma que hay para que se haga la Torre Médica es que las ecologistas se desistan del amparo, sin embargo, también la SSG está trabajando jurídicamente para defender la construcción, aunque lo ve complicado.

No minimizar atención a la salud: Libia Muñoz Foto: Lourdes Vázquez Luego que un juez otorgó la suspensión de la construcción de la torre de especialidades en el Parque Irekua de Irapuato por no contar con uso de suelo, la secretaria de Gobierno, Libia García Muñoz Ledo, hizo un llamado a no minimizar la atención a la salud, sobre todo en tiempos de pandemia. La funcionaria señaló que es muy importante para los irapuatenses contar con esta torre de especialidades por lo que exhortó a que se busque una solución que pueda mediar el respecto al medio ambiente y al arbolado, pero que también no se pierda el recurso que se tiene previsto para esto, pues sería en perjuicio para los habitantes del municipio. “No podemos minimizar los problemas que hemos tenido con el tema de salud y la atención de los irapuatenses es primordial, hemos visto como Celaya tienen su nuevo hospital, como León ha crecido, como Silao también ha tenido mejoras en sus hospitales públicos e Irapuato ahora con este proyecto también está encaminado a tener mayor calidad en los servicios de salud, ahí por supuesto el llamado a todos los actores es a que privilegien el bien de la sociedad, es prioritario este proyecto”, dijo. Libia García manifestó que respecto a la estrategia a seguir, primero se tiene que revisar cómo viene la suspensión que se concedió y posteriormente conocer cuál es la visión y la opinión de la alcaldesa electa Lorena Alfaro García, una vez que tome protesta del cargo. “Esteremos platicando con la alcaldesa ya cuando entre en funciones para ver cuál es el plan, pero el gobernador lo ha dicho muy claro, que el recurso está para Irapuato, que es para beneficio de los irapuatenses y yo reitero, el llamados sería a que pudiéramos conciliar a que hubiera una conciliación entre el medio ambiente y este que es un proyecto muy importante para Irapuato”, concluyó. Lourdes Vázquez

