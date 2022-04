Los squashistas acambarenses lograron el pase a los juegos, a pesar de que uno de los atletas le robaron su equipo deportivo en la ciudad de León

Onofre Lujano Sotelo

Acámbaro.- Tres jóvenes squashistas del Centro de Formación de Acámbaro, lograron su pase para la segunda edición de los Juegos Nacionales CONADE 2022.

Se trata de Fernanda Ojeda Mirles, quien obtuvo el segundo lugar a nivel estatal en la categoría Sub 15 Femenil; Ian Hernández Rico, campeón estatal en la categoría Sub 15 Varonil y Alex Hernández Maldonado, subcampeón estatal Sub 19 Varonil.

Los tres deportistas, junto a su joven entrenador, Erick Mejía Heredia, obtuvieron dichos lugares pese a las adversidades, pues a la atleta Fernanda Ojeda le robaron su equipo deportivo en la ciudad de León.

Sin embargo, gracias a la solidaridad de sus compañeras de la selección estatal, pudo conseguir su equipo y competir para ganar el pase a los Juegos Nacionales 2022.

“Gracias al equipo de Squash de Guanajuato, al por el apoyo y por estar con nosotros. Gracias Mariana Narváez y Daniela Camacho por prestarnos los tenis para que Fernanda pudiera jugar”, señaló el entrenador Erick Mejía.

Por su parte, Fernanda dijo estar contenta por los resultados y agradeció el apoyo con el equipo prestado de otras competidoras.

Soledad Castro, alpinista acambarense, regresa a su tierra

La alpinista acambarense, Soledad Castro, visitó el municipio para disfrutar de los sitios que la vieron crecer. Sol compartió que en estos momentos se está preparando para un proyecto en Pakistán, junto al alpinista Luis Espinosa.

Castro tiene 33 años radicando en Querétaro y casi 7 años practicando esta disciplina. Actualmente, es una de las alpinistas más famosas en el mundo después de haber escalado montañas en Nepal, África, Perú y México.

En el 2021 recibió un reconocimiento por ser una de ‘Las mujeres acambarenses de ayer y hoy’, en ese mismo año también fue la presidenta de la federación de montañismo.

Además, es reconocida por obtener varios premios por parte del Senado de la República, el Gobierno de Querétaro y la medalla iberoamericana en el 2020.

