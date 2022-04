Bazuquita Baeza de Uriangato se jugará el invicto en su camino a Inglaterra

La boxeadora ‘Bazuquita’ Baeza de Uriangato está lista para competir la posición 15 y mantener el invicto para llegar a Inglaterra

Uriangato.- En su tierra natal, sube al ring de manera profesional Esmeralda ‘Bazuquita’ Baeza de Uriangato. Ranqueada en el lugar 16 en la división peso gallo de 53 kilos 500 gramos del Consejo Mundial de Boxeo , se prepara para enfrentar a la número 15: Nayeli León. De conseguir el triunfo, seguirá como invicta y tendrá la oportunidad de luchar en Inglaterra.

“Para mí es algo muy bonito y muy importante, ya que por primera vez voy a hacer una pelea profesional en mi tierra. Me daré a conocer profesionalmente. He ido a varios lugares en busca de patrocinadores y no me conocen. Entonces para mí es un gusto que puedan ver que aquí en Uriangato, hay mucho talento que apoyar y que es muy bueno este deporte. Más en mujeres, ya que casi mujeres no hay”, señaló Esmeralda.

La ‘Bazuquita’ Baeza de Uriangato, como de cariño la conoce su familia y la gente del boxeo, dio a conocer que hoy se realizará la pelea. El evento tendrá como punto de reunión la cancha de futbol rápido, ubicada a un costado del estadio de beisbol.

Esmeralda, de apenas 20 años de edad, dio sus primeros pasos en este deporte desde los 11 años cuando su papá abrió su gimnasio.

“Ahí me empezó a llamar la atención el boxeo. Un día lo acompañe (papá) a ver unas peleas amateur y le dije: ‘yo quiero pelear’. Empecé a entrenar, me subí a pelear y me gustó. Es así como en 9 años, de manera amateur, llevo poco más de 100 peleas. Logré ser campeona regional, estatal, nacional e internacional durante un torneo en Guatemala. En la actualidad, ya en lo profesional, llevo cinco peleas invicta. Estaba peleando a cuatro round, ya voy a subir a seis”.

La ‘Bazuquita’ Baeza de Uriangato busca ir hasta Inglaterra

Esmeralda destacó que está pelea es de mucha importancia porque tiene la invitación para acudir a Inglaterra. La única condición es que vaya invicta. Incluso, le hicieron la oferta de no pelear en Uriangato y llegar invicta como va, a Inglaterra.

“Allá sería igual: una pelea profesional. Es una muy buena propuesta, ya que eso también me va a subir de ranking… me traerá muy buenas oportunidades en esta carrera boxística. Esperemos y pronto se nos dé un campeonato mundial”.

Por el momento dijo que este deporte lo lleva por gusto, pese a las adversidades financieras y las dificultades de conseguir el equipo. Ella triunfa y lleva el box en la sangre, pues también su familia ha sobresalido en el deporte.

Finalmente el alcalde, Anastacio Rosiles Pérez invitó a los uriangatenses a apoyar “a nuestra amiga Esmeralda ‘Bazuquita’ Baeza de Uriangato”.

