Guanajuato.- Tras acusaciones de AMLO, Sinhue defiende a Zamarripa; ‘militarización no es la solución’ Militarizar al país no es la solución, pues más bien lo que se requiere es fortalecer a las policías municipales y construir la seguridad desde lo local. Así lo aseguró el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quien de paso, volvió a defender al fiscal Carlos Zamarripa Aguirre.

Este martes el mandatario estuvo en Ciudad de México para inaugurar la Semana de Guanajuato en el Senado de la República.

En entrevista, enlistó la posición que ocupa Guanajuato en la incidencia de distintos delitos: el sexto en homicidios; el 30 en secuestros; el 31 en robo de vehículos; el 22 en extorsiones, y el décimo en robo a casa habitación y robo a negocio.

Además, presumió que es el segundo estado con más carpetas de investigación iniciadas por narcomenudeo. Por lo que aseguró que eso significa que es el segundo que más droga sacó de circulación de las calles.

Sin embargo, cuestionado sobre la estrategia federal de militarizar al país, Diego Sinhue subrayó que para resolver el gran problema de la inseguridad, se requiere robustecer las corporaciones locales de seguridad al ser las más vulnerables ante las presiones del crimen organizado.

Para mejorar su capacitación, equipamiento e ingresos, resaltó, se necesita que la Federación reintegre programas que desapareció como el Fortaseg o el Fortamun.

“Yo creo que la solución es construir la seguridad desde lo local. No habrá militares, ni Guardia civil, ni policías estatales que alcancen para darle la vuelta a este problema, si no empezamos a fortalecer las policías municipales. Cuando se les apoya, responden, en Guanajuato estamos fortaleciéndolas. ¿Nos cuesta? Claro, hay que pagarles mucho más”, dijo.

Además, subrayó que durante su sexenio se han destinado alrededor de 800 millones de pesos -200 millones por año- al fortalecimiento de las policías municipales.

Defiende de nuevo a Zamarripa

El gobernador de Guanajuato también fue cuestionado sobre la permanencia del fiscal Carlos Zamarripa a pesar de la inseguridad, y de que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmara que sigue en su cargo por pertenecer a un “grupo de ultraderecha”.

Rodríguez Vallejo indicó que, más allá de la ideología que tenga Zamarripa, él se fija en sus resultados y, de acuerdo a un estudio elaborado por la organización Impunidad Cero, la Fiscalía General de Guanajuato es la que mayor porcentaje de efectividad tiene en procuración de justicia, con el 37 por ciento.

“Yo no sé si va a misa, si se persigna, yo veo números y les acabo de mostrar números y resultados. Al presidente siempre lo he respetado, yo vengo a trabajar, no a repartir culpas”, dijo.

Cabe mencionar que la investigación de Impunidad Cero refleja que dicho porcentaje de efectividad en procuración de justicia en Guanajuato representa un importante retroceso respecto al 2018, cuando registró el 51 por ciento.

Además, ubica a la fiscalía guanajuatense como una de las que menos agentes tiene por cada 100 mil habitantes y es de las 11 más tardadas para interponer una denuncia.

