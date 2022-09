El presidente reiteró que el Fiscal de Guanajuato Carlos Zamarripa debería dejar su cargo, pero aseguró que es difícil por el poder que tiene

Ciudad de México.- Este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que parte del problema de violencia en Guanajuato viene por el fiscal general, Carlos Zamarripa. Reiteró su acusación del largo periodo que lleva al frente de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG), pero aseguró que el gobernador no tiene el poder para quitarlo, ante las conexiones del funcionario.

“El fiscal de Guanajuato lleva como 15 años y no lo cambian porque pertenece a un grupo de ultraderecha del conservadurismo que tiene muchas influencias, muchas agarraderas”.

Señaló que él ha insistido a autoridades de Guanajuato e incluso ha tratado el tema de manera personal con el gobernador. Sin embargo, acusó que este es un caso extraordinario, donde el gobernador tiene menos autoridad que el fiscal.

“Le hemos estado insistiendo a las autoridades, yo personalmente le he estado insistiendo al gobernador y no puede, porque pertenece el fiscal a un grupo al interior del PAN, muy fuerte, es uno de los casos extraordinarios. Porque por lo general, los gobernadores tienen autoridad, pero aquí no es así. Incluso tengo buena opinión del gobernador, pero lo tienen rodeado”.

Guanajuato lidera en homicidios dolosos

Antes de eso, durante su conferencia matutina de este jueves 22 de septiembre, el presidente señaló que el miércoles fue uno de los días más violentos. Durante este día, de acuerdo con cifras recopiladas de las fiscalías, se registraron 91 homicidios. De estos, 20, es decir el 22 por ciento sucedieron en Guanajuato.

Al menos 10 corresponden al saldo de la masacre en Tarimoro dentro de un billar donde otras dos personas resultaron heridas.

“Ayer fue uno de los días de más violencia, de más homicidios, 91. Pero ¿quieren que les diga, dónde hubieron más? En Guanajuato, para variar”.

El mandatario federal reiteró su crítica contra los senadores que se oponen a la estrategia de seguridad incluso con estas cifras de violencia. Reprochó que no se pongan de acuerdo en temas que corresponden a la seguridad de la gente.

“Independientemente de que tenemos diferencias políticas con los gobernantes, actuamos con responsabilidad protegiendo a la gente de Guanajuato, pero no ayudan“.

Cuarteles de la GN

También mostró tablas de los elementos de la Sedena y la Guardia Nacional que están desplegados en el estado junto con las policías municipales y estatal.

Elementos militares y de GN hay 12 mil 959 en el estado, mientras que desplegados son 12 mil 063. Mientras que elementos locales son 11 mil 336, de los cuales desplegados están 10 mil 725.

Sinhue atribuye masacre a disputa interna

La masacre ocurrida en Tarimoro anoche es producto de la división que hay al interior del Cártel Santa Rosa de Lima.

Así lo afirmó el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quien, sin mencionar el nombre de la agrupación, indicó que hay una disputa interna por encabezar su control.

Esto ha derivado en que se produzcan hechos muy violentos como el ocurrido el miércoles en un billar de Tarimoro, que dejó como saldo 10 personas muertas.

“Hay una escisión en este grupo criminal, una batalla interna, lo que la hace mucho más violentas y cruentas estas rivalidades. Nosotros tenemos que seguir trabajando en favor de la ciudadanía y deteniendo a estos grupos criminales”, dijo.

