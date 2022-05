Una vez más se posicionó Andrés Manuel López Obrador contra fiscal de Guanajuato, para quien pidió una evaluación a su desempeño

Ciudad de México.- Tras presumir la tendencia a la baja en las últimas cifras de homicidio en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó una vez más la permanencia del fiscal general de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, al frente de la entidad de seguridad.

Además, llamó al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo a realizar una evaluación sobre el funcionamiento de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Llamado, que precisó, ha realizado en más de una ocasión, pero al que aparentemente no ha respondido.

“A mí me llama mucho la atención el caso de Guanajuato. ¿Por qué tanto tiempo el procurador de Guanajuato si es de los estados con más homicidios? Y le he pedido respetuosamente al gobernador que haga una evaluación sobre el funcionamiento de la Fiscalía Estatal. Pero parece que ahí hay grupos de intereses creados que son los que mandan”, arremetió.

Para respaldar su comentario, presentó la gráfica de homicidios dolosos que se presentaron tan sólo el día de ayer. En esta, Guanajuato aparece a la cabeza con un total de 10 de los 65 ataques en todo México.

Bajo este marco, junto a Baja California, sólo estos estados acumularon hasta el 29% de los homicidios en un día. Esto es, además, el 15% sólo en Guanajuato.

Y es que apenas el martes 24 de mayo fue catalogado como el segundo día más violento en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador con 118 víctimas mortales. De estos, Guanajuato encabezó la lista con hasta 19 personas asesinadas. El segundo más cercano fue Estado de México con 11 de los registros.

Otra vez López Obrador contra fiscal de Guanajuato

Para este jueves, López Obrador rememoró que en los datos se incluye la última masacre en un bar de Celaya. Luego que tan sólo en este hecho hasta 11 personas —ocho mujeres y tres hombres— perdieron la vida; una más resultó gravemente herida.

El señalamiento del presidente tuvo como contexto el reporte de cifras en homicidios. Cuando señalaba entre las causas del aumento del crimen la vinculación de las autoridades con el crimen organizado.

No es la primera vez que arremete López Obrador contra fiscal de Guanajuato. En su conferencia matutina del 16 de julio del 2021 también así lo hizo. Así, en esa ocasión apuntaba a renovar las instituciones encargadas de seguridad, como es el caso de Carlos Zamarripa Aguirre.

“Es evidente que no hay buenos resultados en Guanajuato. Es de los estados con más violencia y desde hace ya bastante tiempo. No es posible que no haya ninguna mejora sobre todo en el caso de homicidios. Lleva 12 años el procurador de Guanajuato, no es posible. Si fuese gerente de una empresa con esos resultados ya lo hubiesen corrido. Más, si se trata de un asunto tan delicado como el de la seguridad pública”, expresó.

