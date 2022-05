Por mayoría de votos el Congreso rechazó la propuesta de que Carlos Zamarripa sea removido de la Fiscalía General del Estado

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Por mayoría de votos, el Congreso del Estado rechazó exhortar al gobernador, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo a remover al fiscal general del estado, Carlos Zamarripa Aguirre.

La propuesta fue hecha por la diputada de Morena, Alma Alcaraz Hernández; quien sostuvo que en la comparecencia del fiscal que se llevó a cabo la semana pasada, prevaleció la evasión. Pues Zamarripa se mostró más preocupado en intentar “maquillar una realidad, que la de ofrecer información real”.

No obstante, dijo que la realidad es inocultable que en Guanajuato prevalece la violencia, la inseguridad, la impunidad y la ineficiencia en la procuración de justicia.

Remoción de Carlos Zamarripa Foto: archivo

“Seguimos careciendo de un fiscal verdaderamente autónomo, que esté alejado de los grupos de poder en la entidad para que investigue y persiga los delitos; independientemente de la filiación de quien los cometa”, dijo la legisladora.

Recuerda los miles de homicidios

Alma Alcaraz enunció diversos datos respecto al incremento de delitos y recordó que en el 2021 de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ( SESNSP ), se cometieron 3 mil 516 homicidios dolosos.

Razón por la cual insistió en que es necesario que Carlos Zamarripa sea removido de su cargo. Sin embargo, la propuesta fue archivada tras lograr 24 votos en contra y 10 a favor.

La diputada del PRI, Ruth Tiscañero Agoitia afirmó que ella no podía votar a favor del punto de acuerdo; esto en virtud de que carecía de sustento jurídico y probatorio.

“Que dé elementos concretos al gobernador del Estado de iniciar el procedimiento de remoción del fiscal que se solicita, porque no es solo con una percepción que se tiene, sino que se tiene que probar”.

Exigen al fiscal datos reales

En la sesión del pleno, David Martínez Mendizábal, legislador de Morena, también presentó una propuesta para pedirle al fiscal para que actúe bajo el principio de máxima publicidad; es decir que toda la información deberá ser accesible, completa y oportuna.

Lo anterior debido a la inconsistencia de los reportes de personas desaparecidas, fosas clandestinas y contextos de hallazgo.

Además, solicitó que se actualice el mapa de hallazgos que aparecen en su página oficial, ya que afirmó no tiene información suficiente sobre periodos de procesamiento, descubrimiento y fechas.

“Actualmente en la página de la Fiscalía de Guanajuato se publica un mapa que, según la Fiscalía vale como un registro en sustitución del registro de fosas o como listado de hallazgos que procesa la Fiscalía, siendo que estos últimos son muchas más y no están en el mapa”.

Este punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su estudio y posterior dictaminación.

“Zamarripa es parte del problema”

En asuntos generales, la diputada Martha Edith Morena Valencia arremetió contra Carlos Zamarripa Aguirre; aseguró que él es parte del problema.

“El fiscal no es parte de la solución, es parte del problema que aqueja a Guanajuato, llegó al absurdo de decir que en Guanajuato no existen redes de trata de personas, negó que se estén ocultando los feminicidios, no es posible que en el estado de la supuesta grandeza se tengan más de 150 denuncias por tortura, pero lo grave es que ninguna de estas tiene una sentencia condenatoria”, señaló.

