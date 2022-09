El señalamiento de AMLO sobre el fiscal Carlos Zamarripa en El Yunque pone de nuevo en la mira a esta organización, ¿de qué se trata?

Violeta Pacheco

Guanajuato.- La figura del fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, saltó nuevamente a la mirada pública desde los señalamientos que ayer hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entre estos, lo liga con ‘El Yunque’, una organización clandestina de ultraderecha y cercana al PAN, pero ¿de qué va?.

Una rápida búsqueda en línea advierte la fundación de la Organización Nacional del Yunque, o simplemente ‘El Yunque’, en la década de 1950. Su misión es “defender el reino de Dios de amenazas anticatólicas”. Incluso, tendría sus propias universidades y asociaciones civiles.

PAN se reúne con Vox en México

En una investigación de Contralínea al respecto del tema, se afirma que su nombre alude a una herramienta de herrería: “un bloque macizo lo suficientemente duro como para forjar otros componentes resistentes”.

Mitad monjes, mitad guerreros

De esta manera, la organización forma políticos católicos “mitad monjes, mitad guerreros” y se ha extendido desde España, con el partido Vox, a otros países. En México, se liga al partido del PAN desde candidatos como Vicente Fox y Felipe Calderón que incluso gobernaron el país.

El Yunque controla numerosas plataformas de extrema derecha que operan públicamente para impulsar su agenda. Y es que, como otras organizaciones católicas del siglo XIX, esta nació entre los grupos jerárquicos de terratenientes y empresarios. Asumen que la civilización mexicana padece amenazas de factores anticristianos como el comunismo, pueblo judío y la masonería.

“Lo voy a caricaturizar: así como cuando en el extranjero preguntan qué caracterizaría a un mexicano, pues que tomamos tequila, que comemos tacos, no sé, una serie de clichés. Para ellos la esencia de los mexicanos es el catolicismo: desde que existe México es católico y por lo tanto eso es lo que le da sentido. Por eso cuando dicen ‘México está amenazado’ o ‘hay algo ahí que está en contra de México’, se entiende que es contra la civilización cristiana o el catolicismo”. Así lo señala el doctor Mario Santiago Jiménez, del Instituto de Investigaciones Doctor José Luis Mora, para Contralínea.

¿Zamarripa en El Yunque?

Ya desde los 70’s y 80’s se advierte la infiltración de yunquistas en el partido del PAN, especialmente con las elecciones de Chihuahua y la candidatura de Manuel Clouthier. Pero uno de los actores clave sería precisamente el político guanajuatense Vicente Fox Quesada.

“Cuando logran llegar al Poder Ejecutivo, con Fox, ahí es donde dicen: ‘esta era la estrategia. Eso es lo que teníamos que hacer’. Por eso no se han salido del PAN, incluso se metieron a otros. Andaban en el PRD, algunos se fueron al PRI. Por ahí se dice, no lo he documentado, que hay en Morena, de distintos estados, metidos integrantes de El Yunque”.

Recientemente, el propio gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, el fiscal Carlos Zamarripa Aguirre y varios miembros de su gabinete han sido señalados parte de esta organización. Así lo ponen en la mesa los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela en un análisis en respuesta a la declaratoria del presidente López Obrador:

“En el ejemplo sobre lo que pasó en Veracruz ―que dio el presidente― cuando cambian a un fiscal heredado por un panista y cambia las cosas. Bueno, aquí (en Guanajuato) es el todopoderoso Carlos Zamarripa. Porque, aquí esta organización extremista de El Yunque, manda”.

Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en sus señalamientos contra el fiscal de Guanajuato. Pero, además, en esta ocasión apuntó a la presunta conexión de Zamarripa en El Yunque, desencadenando una serie de críticas al respecto:

“El fiscal de Guanajuato lleva como 15 años y no lo cambian porque pertenece a un grupo de ultraderecha del conservadurismo que tiene muchas influencias, muchas agarraderas”.

