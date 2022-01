Karla Silva

Silao.- El Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz (SINTTIA), pidió a las autoridades laborales que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del Instituto Nacional Electoral (INE) sean parte de los conservadores en las votaciones del próximo mes.

El SINTTIA, acusó que la ensambladora automotriz General Motors mantiene intervención en el proceso para la nueva firma del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) en la Planta Silao.

El 1 y 2 de febrero los más de 6 mil obreros de la ensambladora participarán en una nueva jornada histórica, a través de la que decidirán cuál de los 4 sindicatos propuestos, representarán sus intereses laborales.

El 14 de enero el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) emitió la respectiva convocatoria.

En rueda de prensa, este lunes integrantes del SINTTIA expusieron la necesidad de que la autoridad laboral federal otorgue garantías reales, equidad, democracia y libertad, para que el proceso se lleve a cabo de manera imparcial.

Esta organización sindical obtuvo firmas por parte de más del 40% de los trabajadores y, de acuerdo con lo expuesto por el secretario de actas del Sindicato, Hugo Hernández García, “Los números no cuadran, los 30% -exigidos por la autoridad- no cuadran de todos los sindicatos… dejaríamos como 57% para dividir entre los otros tres sindicatos”, situación que les genera desconfianza.

Y es que de acuerdo con lo planteado por los representantes, dos de los sindicatos que han obtenido el 30% del apoyo de los empleados, están afiliados a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), central sindical obrera cuyo Contrato Colectivo de Trabajo perdió vigencia el 3 de noviembre pasado -como parte de la consulta de agosto-, luego de que los empleados rechazaran legitimar el documento del que era titular el Sindicato “Miguel Trujillo López“. Otro más a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC).

La secretaria general del SINTTIA, María Alejandra Morales Reynoso, expuso que “luego de una larga espera” el CFCRL convocó a votaciones con las que uno de los sindicatos obtendrá la constancia de representatividad para llamar a GM a la firma del contrato de trabajo.

Sin embargo, desde el primer llamado a legitimación en abril de 2021 los empleados que se oponen a la permanencia de la CTM , pues “han enfrentado acoso laboral”, por lo que no se descarta la posibilidad de volver a presentar una queja ante el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Lo anterior bajo el argumento de que la convocatoria no refleja el objetivo del proceso de votación, y que no otorga las garantías mínimas -pese a haber solicitado al Centro Federal que las urnas estén abiertas en los días, horarios y condiciones que permitan la participación de los obreros.

Por esa razón exigieron que la empresa otorgue transporte a los empleados que no estén en turno laboral, que les permita ingresar, aunque no estén en jornada de trabajo y que el personal directivo de la planta no dosifique ni determine quién puede acudir a votar.

También pidieron que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) invite como observadores a la consulta a la OIT y al INE para a la par de la autoridad laboral, vigilar el proceso desde antes, “para prevenir más irregularidades en la empresa y sindicatos coordinados con la misma”.

