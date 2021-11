Justicia una de las menos productivas

Foto: Archivo

En una de las gráficas presentadas por la asociación civil, se señala a las 8 comisiones permanentes que, durante la pasada legislatura, tuvieron mas carga de trabajo y en estas aparece la Comisión de Justicia con un porcentaje de conclusión de las iniciativas del 54%.

“No aparece como una de las comisiones más productivas, esto se debe quizá a una dinámica interna de la propia comisión que no logra trabajar de manera rápida en la dictaminación, pero se ha convertido en ese espacio en donde se envían las iniciativas que usualmente no se quieren platicar, que no se quieren poner a discusión, la de identidad de género es otro de los ejemplos que usualmente terminan destinando a la Comisión de Justicia pero no es la única, hay iniciativas que se han turnado a la Comisión de Educación como acoso escolar y ahí tampoco se dictaminó”.

En la pasada legislatura, la entonces diputada del PT, Eunices Reveles Conejo presentó una propuesta para establecer periodos para el proceso legislativo hasta la dictaminación de las iniciativas y puntos de acuerdo, la cual tampoco fue analizada.