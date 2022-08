El presidente Maurio Trejo presentó un informe de los avances de seguridad en San Miguel ante representantes de varios sectores

San Miguel de Allende . Para mantener un diálogo constante con la ciudadanía y fortalecer la transparencia, el Gobierno Municipal que encabeza el presidente Mauricio Trejo difundió los avances obtenidos este año en materia de seguridad pública. Esto ante representantes de los distintos sectores sanmiguelenses.

Convocados nuevamente por el Gobierno, más de un centenar de líderes empresariales, sociales y comunicadores conocieron las cifras comparativas entre 2019 y este año. Se habló tanto de prevención y contención de hechos delictivos, como del fortalecimiento de las corporaciones de seguridad, principalmente en la Policía Municipal.

Exhorta a cerrar filas

Tras dar a conocer la exposición por parte del secretario de Seguridad Pública, Gabriel Yáñez, sobre los datos comparativos de ambos años y las circunstancias de fechas recientes. El presidente municipal exhortó a los líderes de cada sector productivo y social que repliquen responsablemente la situación real que se vive en el territorio sanmiguelense. Ello para consolidar la confianza en esta Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

“Todos tenemos que cerrar filas por San Miguel de Allende. San Miguel de Allende va primero porque es donde vivimos. Sí, hay un vaso medio lleno, no lo veamos medio vacío. ¿Faltan cosas por hacer? Sí, sin duda alguna. En una época pospandémica en la que todo mundo estamos tratando de salir adelante y que los mismos sanmiguelenses estemos tratando de incendiar San Miguel de Allende es lo que no se vale. Y San Miguel de Allende no puede detener las inversiones que están llegando, el crecimiento económico que estamos obteniendo. ¿Por qué otras personas que no habitan esta maravilla tienen ganas y confianza de hacer las cosas en San Miguel de Allende? San Miguel se está convirtiendo en un oasis, mientras muchas partes de México se están incendiando, San Miguel de Allende está jalando y jalando bien. Entonces, sí es necesario que todos sepamos las cifras y defendamos San Miguel” expresó Mauricio Trejo.

Disminuyen homicidios a la mitad

Frente a los asistentes, el presidente municipal Mauricio Trejo destacó la unión de todos los sanmiguelenses para difundir los avances notorios en materia de seguridad. De igual modo habló de la disminución a la mitad en homicidios dolosos, la contención de actos incendiarios y el incremento en el número de policías municipales y su dignificación laboral. Así también informó delas inversiones millonarias para que tengan las herramientas necesarias para seguir mejorando en su desempeño.

“Tenemos ganas, tenemos intención de seguir siendo claros con ustedes, de donde fracasamos y de donde están saliendo bien las cosas, tenemos la intención de seguir de la mano con los sectores. Yo, en materia de seguridad y en cualquier otro rubro, no me voy a descansar. Yo les quiero pedir su apoyo, no para mí, para San Miguel, que realmente con estas cifras sepamos cómo estamos y que sí traemos los índices delictivos abajo. Tienen autoridades que están concentradas. Yo no los voy a invitar para decirles mentiras o puras cifras bonitas. La seguridad es un compromiso de todos” dijo frente a todos.

En este sentido, Trejo Pureco también destacó la estrecha colaboración con las autoridades de seguridad de otros niveles de gobierno. Tal es el caso de la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, con el propio gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, así como con las fuerzas federales como la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

Luchan contra la delincuencia y la impunidad

Ya con un mapa delictivo, definido por los delitos de mayor impacto, se ubican las zonas prioritarias para actuar en prevención y contención de los delitos, con una inversión millonaria, para reforzar el equipamiento profesional, con estrategias de inteligencia operativa y con la dignificación de los policías, al reforzar sus ingresos, sus herramientas de campo y su preparación profesional.

Por último, Mauricio Trejo se comprometió a seguir impulsando el reclamo social de combate a la impunidad, ya que los esfuerzos del Municipio y del Estado se pierden cuando se libera a los presuntos delincuentes debido a la incapacidad o corrupción por omisión por parte de algunos jueces.

De frente a estos líderes sanmiguelenses, Mauricio Trejo les expuso los avances para mantener seguro a San Miguel y también puntualizó los esfuerzos por hacer para mejorar en otras áreas. De igual forma, exhortó a cada uno a ser el mejor promotor de esta Ciudad Patrimonio de la Humanidad. También a que hagan uso responsable de su comunicación a través de sus redes sociales, para evitar la desinformación y una percepción negativa que dista del ambiente seguro que cotidianamente se puede disfrutar en cada restaurante, hotel, comercio, plaza y espacio públicos.

El Gobierno Municipal, de la mano con la inmensa mayoría de la gente, está trabajando para que San Miguel de Allende esté mejor cada día.

