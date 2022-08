La pavimentación en la Avenida de la Paz se esperó por muchos años, el alcalde Mauricio Trejo prometió que duraría por lo menos 30 años

San Miguel de Allende .- Con el “banderazo” de arranque de la pavimentación de la Avenida de la Paz en Palmita de Landeta de manos del presidente Mauricio Trejo y los vecinos de la zona, el Gobierno Municipal mejora más la movilidad de San Miguel de Allende.

Al invertir más de 20 millones de pesos ($20 587 857.27) de recursos municipales, esta vialidad prácticamente comunicará la carretera a Doctor Mora con la colonia Palmita de Landeta. Además, quedará lista para conectarse también con la calle Del Bordo que pasa por la parte lateral del parque Manuel J. Clouthier hasta la avenida Primero de Mayo, conectando así un polo de desarrollo social de esta zona.

“Va a estar conectada hasta la calle que baja de los juzgados, entonces va a ser un gran acceso y una gran vía de conexión para todos los vecinos de esta zona. Tenían todos esperando muchísimos años y nadie les hacía caso. Esta es una calle que, además de que va a quedar muy bonita, no es una calle que se va a hacer para salir nada más del compromiso, si no es una calle que va a durar, por lo menos 30 años en muy buenas condiciones. Es una inversión de veinte millones de pesos, ¡oye es mucho dinero! No cuando se trata de las familias de San Miguel de Allende y no cuando se trata de todas las personas que va a beneficiar lo que, sin duda, va a ser una de las obras principales en esta zona de la ciudad. Yo no quiero nada más hacerles una calle, sino que quiero realmente hacerles una zona y una región de desarrollo social”. Así lo expresó el presidente frente a las familias de vecinos presentes.

Vecinos agradecen por escucharlos

En agradecimiento, la representante del Ejido de Landeta, Mónica Espinosa González, mencionó “Gestionamos muchas veces, nunca nos hicieron caso hasta hoy y también para la gestión de la calle, se le agradece porque también tenemos como más de 20 años y nadie nos hacía caso. Hasta hoy ya está la calle y también se le agradece ante todos por todos los apoyos que nos ha dado”.

Trejo Pureco afirmó que esta nueva avenida quedará terminada en los próximos 100 días y ya podrán disfrutarla sin ensuciarse durante la próxima temporada de lluvias. Además se suma al polo de desarrollo que concentra la nueva Unidad Deportiva Municipal, el actual Módulo Deportivo Baby Vázquez (“Módulo Comude”), el parque Manuel J. Clouthier y todos los edificios públicos como el hospital general Felipe G. Dovarganes, el Instituto Estatal de Capacitación (IECA), el Videobachillerato SABES y los Juzgados Civiles del Poder Judicial del Estado de Guanajuato (PJEG).

Exige a constructora agilizar los trabajos

El alcalde exigió a la empresa constructora que agilice los trabajos para que se cumpla con el tiempo estimado de ejecución. “Hay que tratar de tenerla en 100 días, si todo sale bien la tendremos en 100 días. Y señor constructor, le pido, uno: haga bien las cosas; dos: hágala limpia, rápida y con mucho cuidado y; tres: no dé moche a nadie” recalcó al representante de la constructora.

La Avenida de la Paz se pavimentará en más de 10 mil metros cuadrados (840 metros lineales por 13 de ancho). Será desde el borde que entronca con la carretera a Doctor Mora, a un costado del Módulo Deportivo Baby Vázquez y llegará hasta el acceso norte a la Concha Acústica, en el mismo camino que llega a la calle Del Bordo que actualmente está también en proceso de pavimentación.

Respecto al pavimento será con concreto hidráulico, contará con banqueta, redes de agua potable y drenaje sanitario, luminarias led, señalamiento vertical y limpieza general para su próxima inauguración.

El gobierno municipal aseguró con esto el seguir conectando más zonas del territorio, para que la gente de San Miguel de Allende tenga mejor movilidad y esté mejor cada día.

