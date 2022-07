El presidente municipal Mauricio Trejo puso en marcha el nuevo pozo y obras de equipamiento en la comunidad de Clavellinas

San Miguel de Allende.- Cumpliendo el compromiso adquirido con sus habitantes, la comunidad de Clavellinas es el ejemplo de que el Gobierno Municipal lleva agua potable a más comunidades.

Acompañado por las familias de esta comunidad al noroeste del territorio sanmiguelense, el presidente municipal Mauricio Trejo puso en marcha el nuevo pozo y obras de equipamiento, haciendo así que el agua sea una realidad.

“Yo no me rajo, yo aquí vine y les dije: échenme la mano, para después yo echarle la mano ustedes, y aquí estamos cumpliendo, no promesas, porque yo no hago promesas, hago compromisos”, expresó el presidente municipal.

Previo a la apertura del pozo y rodeado de niños, Trejo Pureco reconoció el compromiso de los regidores que votaron a favor de estas obras; en este sentido, a la gente le mencionó “a los (regidores) que votaron en contra se van a quedar con las ganas de haber sido parte de este gran proyecto, que a todos nos tiene bien contentos; se van a quedar con las ganas de haber sido parte del cariño que la gente Clavellinas nos da”.

El momento del día fue la apertura de este pozo que, entre sonrisas y aplausos, desbordó las emociones entre los asistentes, incluido el presidente municipal, quien se metió debajo del chorro de agua y motivó a que más gente lo hiciera, para disfrutar el momento y expresar su felicidad al contar con el vital líquido para su servicio.

Visiblemente emocionada, fue precisamente la delegada quien agradeció a Mauricio Trejo que el Municipio haya hecho realidad que esta comunidad ahora tenga agua potable y que sus necesidades más apremiantes también estén tomadas en cuenta en las próximas obras.

“Esto es un sueño hecho realidad. Gracias a usted por el grandísimo apoyo que nos ha dado en esta comunidad, estamos muy agradecidos porque usted volteó a mirar una de las comunidades más alejadas del municipio, es por esto que, pues la verdad, no tenemos palabras. Bienvenido a esta bonita comunidad y gracias por estarle dando tanto realce, la verdad vamos para arriba que volamos”, dijo la delegada como portavoz de los 1 mil 650 habitantes de esta localidad rural.

Durante años, familias enteras batallaban para traer el agua necesaria desde la comunidad Loma de Cabras o más lejos al ir hasta las comunidades vecinas como Santa Fe, San Rafael y La Puerta. A partir de este día, ya cuentan con su propio pozo a su servicio.

A este evento también asistieron los integrantes del Consejo Directivo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Miguel de Allende (Sapasma), que es el organismo encargado de realizar estas obras, con un monto total por 13 millones de pesos ($12 839 000.00), que serán una realidad este mismo año y comprenden un tanque elevado, la línea de interconexión, electrificación y equipamiento del pozo, además de la rehabilitación de la red de drenaje sanitario y la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR).

Con obras que mejoran significativamente la calidad de vida de las familias con mayor necesidad, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso con las comunidades más alejadas de San Miguel de Allende para que vivan mejor cada día.

