Padres acusaron que la ni maestros ni directivos de la Secundaria 18 de Marzo para tratar las peleas y conflictos por uso de drogas

Karla Silva

Silao.- La Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) informó que se dio parte a la Fiscalía General del Estado (FGE) acerca de las denuncias públicas por violencia y presunta distribución y consumo de drogas en la Escuela Secundaria 18 de Marzo en Salamanca e informó que hasta el momento no se ha detectado la presencia de sustancias ilícitas en el plantel.

Padres de familia comunicaron a Correo la problemática y confirmaron que los videos que circulan en grupos de WhatsApp en los que participan estudiantes, fueron grabados adentro y afuera de la institución educativa. También acusaron que para frenar la problemática no ha existido intervención de maestros ni de directivos.

Lee también: Salamanca: Madres de familia denuncian peleas y consumo de drogas en secundaria

Al respecto habló en entrevista el titular de la SEG, Jorge Enrique Hernández Meza, quien aseguró que el caso ya fue tomado por la dependencia a su cargo: “Traemos ya el caso, se activó el protocolo de inmediato; lo que tenemos hasta este momento es que no se han detectado drogas adentro del plantel”.

Sin embargo, dijo que, como parte de los procedimientos de atención, se dio parte a la Fiscalía General del Estado “por tratarse de un tema delicado”. El objetivo es que esta realice las investigaciones correspondientes, y que la SEG informe de los avances posteriormente.

Defiende estrategia Planeth Youth

Al preguntarte acerca de la situación que se vive en varios municipios de Guanajuato, el funcionario defendió la implementación del modelo de prevención de Planeth Youth como una estrategia central. “No es por algo vanidoso, es por algo central”, pues mencionó que ante las cifras que se tienen respecto a la edad de inicio de consumo de drogas legales e ilegales, “estábamos muy preocupados porque hablábamos de niñas y niños que estaban empezando a consumir a los 12 años”.

Agregó que se han aplicado más de 70 mil encuestas en la mayoría de los municipios guanajuatenses, y que se seguirá “atacando el tema en conjunto” entre la SEG, la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) y otras dependencias gubernamentales.

Puedes leer: Pese a denuncias, Secundaria 18 de Marzo en Salamanca sigue en el abandono

Secundaria 18 de Marzo sufre abandono

Las mamás coincidieron en decir que la denuncia es para que el problema se atienda y ya no avance. “Era una secundaria prestigiosa, con los mejores alumnos. Hoy los papás estamos preocupados y lo peor es que no es fácil cambiarlos de escuela pública, a menos que sea privada, pero no nos alcanza para eso. Esperamos que con esto por lo menos la Policía Preventiva esté presente a la hora del ingreso y salida de los alumnos para evitar incidentes mayores”, pidieron.

Los padres de familia de esta institución educativa han reportado desde antes de la pandemia el estado en que se encuentra el inmueble. Al ser de las escuelas más antiguas del municipio, presentaba daños estructurales y una parte del techo se ha desgajado.

Ante la indiferencia de las autoridades educativas, Ernesto Prieto, director general del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), informó en abril pasado que como exalumno y junto con un grupo de excompañeras y compañeros, se han acercado a la institución para ofrecer apoyo y rescatar a la emblemática institución de este municipio.

Te puede interesar:

LC