Cuca Domínguez

Salamanca.- Madres de familia de la Escuela Secundaria 18 de Marzo, denunciaron recientemente se han registrado peleas entre alumnos de este plantel y se han derivado por problemas de distribución y consumo de drogas en el interior del centro educativo.

Añadieron que ninguna autoridad de la Escuela Secundaria 18 de Marzo ha hecho algo al respecto y temen que la violencia escale porque en algunos de estos enfrentamientos ya han salido a relucir armas blancas.

Las madres de familia, que contactaron a Correo, confirmaron que los vídeos que circulan entre los grupos WhatsApp de los alumnos -y que han llegado a los padres de familia- son del interior y exterior de la escuela. Ahí se ve a los estudiantes pelear, lo que es preocupante.

“Entonces, ¿dónde está el director o los maestros?, porque incuso den una pelea que se registró frente al plantel tuvo que intervenir la Policía Preventiva y se llevó detenidos a dos estudiantes, uno ellos traía el uniforme. El problema es grave al grado que hay peleas entre los muchachos dentro y fuera de la escuela. Unos porque traen las drogas y otros porque no quieren consumirlas o porque son señalados como soplones y a veces no es cierto. Solo porque creen que sus compañeros los han señalado, pero no es el caso, solo es por echar pleito y eso pasa en los dos turnos”.

Quieren detener problema

Las mamás coincidieron en decir que la denuncia es para que el problema se atienda y ya no avance. “Era una secundaria prestigiosa, con los mejores alumnos. Hoy los papás estamos preocupados y lo peor es que no es fácil cambiarlos de escuela pública, a menos que sea privada, pero no nos alcanza para eso. Esperamos que con esto por lo menos la Policía Preventiva esté presente a la hora del ingreso y salida de los alumnos para evitar incidentes mayores”, pidieron.

Otra denunciante dijo que “el problema de la drogadicción y el consumo está dentro del plantel. Incluso no dicen nuestros hijos que por esta situación ya hay alumnos cesados. Hay más niños inmiscuidos en este problema del consumo de drogas y solventes”, insistió.

Hay prevención, asegura SSG

En tanto, el delegado de la Secretaría de Educación de Guanajuato, Nicolás Gutiérrez Ortega dijo que la autoridad educativa se mantiene al pendiente de lo que pueda ocurrir dentro de los planteles. Más cuando se trata de situaciones que ponen en riesgo la integridad de los niños y niñas.

Además, señaló que no tiene conocimiento de este caso en particular, pero están muy atentos a las situaciones que prevalecen dentro de las escuelas más cuando se trata de situaciones que ponen en riesgo la integridad de los menores.

“Traemos una buena coordinación con los municipios, en especial con Salamanca y traemos acciones preventivas los acercamientos que se tienen son para llevar actividades dentro de los planteles sobre la convivencia pacífica de los alumnos a través del programa Planet Youth”, mencionó.

En cuanto a las agresiones entre pares, dijo que se activa un protocolo, para que se atienda y se de una convivencia libre de violencia.

La dejaron en el abandono

Los padres de familia de esta institución educativa han reportado desde antes de la pandemia el estado en que se encuentra el inmueble. Al ser de las escuelas más antiguas del municipio, presentaba daños estructurales y una parte del techo se ha desgajado.

Ante la indiferencia de las autoridades educativas, Ernesto Prieto, director general del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), informó en abril pasado que como exalumno y junto con un grupo de excompañeras y compañeros, se han acercado a la institución para ofrecer apoyo y rescatar a la emblemática institución de este municipio.