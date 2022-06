La Secretaría de Seguridad de León dará de baja a 40 elementos, incluyendo por primera vez al personal del C4

Carolina Esqueda

León.- La alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos adelantó que preparan otras 40 bajas de elementos de la Secretaría de Seguridad, Protección y Prevención Ciudadana. Entre ellos figura personal del C4, por considerarlos no aptos para seguir en la corporación.

“Estamos acabando de revisar los expedientes, pero probablemente sean aproximadamente 40. Van a ser en este mes para no violentar derechos humanos. Es porque ya no están cumpliendo con las funciones que se requieren en la corporación. Cada uno es por motivos diferentes y lo importante es que tenemos que seguir depurando para generar la mejor corporación”, afirmó al respecto.

Algunas de las bajas que están en análisis se deben a que los agentes no aprobaron sus exámenes de Control y Confianza. A estos también se sometieron radioperadores y telefonistas del C4, parte de la Secretaría de Seguridad de León.

La alcaldesa dijo que también se pondrán otras áreas de la SSPPC en revisión, entre ellas la de Fiscalización. En esta se contempla que sus agentes sean incluidos en las pruebas, pese a que la ley no los obliga.

Foto: Carolina Esqueda

“No estamos dejando ninguna de las corporaciones, aún aquellas que no es obligatorio hacer los exámenes de Control y Confianza. Tenemos que seguir depurando porque la corporación no solamente son policías y seguridad vial. Entonces también vamos a estar haciendo análisis en Fiscalización y diferentes áreas, estamos en pláticas para ello. El C4, por ejemplo, no es una obligación legal y lo estamos haciendo. Valdría la pena también hacerlo en otras áreas, el tema es la capacidad que hay para hacerlo”, complementó al respecto.

Desde que Gutiérrez Campos anunció que vendrían depuraciones permanentes a la corporación —a pocos días de haber asumido el cargo en octubre—, la SSPPC ha acumulado 318 bajas de policías. Además, también suspendieron a 41 de agentes viales. En ambos casos, por considerarlos no aptos para seguir en el cargo.

La alcaldesa aseguró que a los despedidos se les mantiene en seguimiento y ha habido algunas denuncias ante la Fiscalía. No obstante, de estas no se pueden dar a conocer los motivos ni más detalles de los expedientes “para no complicar los procesos legales”.

