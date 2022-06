La Casa de Atención a Migrantes en León ‘Galilea’ fue creada hace dos años. En ese periodo atendió a más de 300 personas

León .- En diciembre del año pasado cerró sus puertas la única Casa de Atención a Migrantes en León. Se llamaba ‘Galilea’ y estaba ubicada en la colonia San Miguel.

Ahí, los migrantes recibían comida y ropa. Además, podían usar el baño y una cama donde dormir; aunque lo más importante era que tenían un techo donde permanecer seguros.

La Casa de Atención a Migrantes en León ‘Galilea’ fue creada hace dos años. En ese periodo atendió a más de 300 personas originarias de otro país, pero por la falta de recursos tuvieron que cerraron sus puertas.

Sin ayuda

En la calle se pueden ver varias personas que son originarias de otro país y que en cruceros piden ayuda para seguir su camino a la frontera con Estados Unidos.

Entre ellos se encuentra Yuen ,de 21 años de edad, originario de Honduras. Desde hace días duerme cerca de las vías del tren o debajo de un puente. “Donde me agarre la noche”, dice.

Él está en el cruce de los bulevares Juan Alonso de Torres y bulevar Hidalgo donde pide una moneda para seguir sobreviviendo.

Temen pedir apoyo

Distribuido con otras personas, no se separa para no verse en problemas y ante el temor de ser asaltado para despojarlo de lo poco que tiene. Se le cuestionó si las autoridades le han ofrecido un tipo de ayuda alimentaria o para pernoctar, pero solo agitó la cabeza.

Un poco más confiado contó que las pocas personas que ha conocido en León (también migrantes) no tienen a dónde acudir porque pareciera que nadie los ve. Dice que temen preguntar a la policía aunque no han hecho nada malo, pues venir de otro país no es un delito, solo un estatus migratorio.

“Nadie se nos ha acercado. No tenemos un lugar donde dormir. En todo este tiempo no sabemos si existe una casa de migrantes. Creo había una, pero cerró y pues no hay mucha información ”.

Así, poco a poco se retiró hasta llegar a otros vehículos porque explicó que en un lugar desconocido y de noche pueden ser víctimas de la delincuencia, como ya les ha pasado a otros.

Ven en Guanajuato un ‘segundo hogar’

En los últimos cuatro años, se agudizó el flujo de migrantes por Guanajuato. Lo que era un sitio de paso, hoy se considera un lugar de acogida en donde permanecer por unos meses ya es una opción. Así lo informó Lorena Jiménez Quiñones, coordinadora de la licenciatura en Relaciones Internacionales y responsable del programa de estudios sobre la migración en el Universidad Iberoamericana.

Explicó que el flujo de migrantes por Guanajuato de las personas de Centroamérica que viajan a México y Estados Unidos son principalmente porque buscan escapar de la violencia. Esto aunado a la violencia estructural y socioeconómica. También por razones de trata de personas o reclutamiento de narcotráfico.

Por otro lado, la especialista reconoció que en la entidad hacen falta políticas públicas para contabilizar, ordenar y generar condiciones para los migrantes. No se tiene un diagnóstico o registro de cuántos menores van acompañados y cuántos no, además de contar con albergues y medidas de protección en cada espacio.

“Guanajuato es tierra de oportunidades”, presume Sinhue

En la migración de Guanajuato, cerca de 105 mil personas dejaron sus estados de origen, y se mudaron al estado en busca de una oportunidad de desarrollo.

Ante esto, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez dijo que sin duda esta entidad es tierra de oportunidades, porque sigue demandando más mano de obra. Acá se tienen mejores sueldos cada vez para los guanajuatenses, aseguró.