La mayor cantidad de migrantes en Guanajuato llegaron en ese periodo provenían del Estado de México, la CDMX y Querétaro

Óscar Jiménez

León.- En tan sólo cinco años, 104 mil 758 personas que vivían en otros estados del país se mudaron a Guanajuato en busca de un futuro mejor.

El número de migrantes en Guanajuato que cambiaron su residencia equivale a la población total de municipios como Acámbaro, San Felipe o Apaseo el Grande , de acuerdo con resultados del Censo de Población y Vivienda de 2020.

Colocarse en el mercado laboral, estudiar en alguna universidad o formar una familia al lado de un guanajuatense, se encuentran entre los motivos que hacen de Guanajuato un territorio atractivo para quienes habitan en otras entidades.

La mayor cantidad de migrantes en Guanajuato que llegaron en ese periodo provenían del Estado de México, con 14 mil 500 personas (el 13.8 por ciento); 12 mil 900 procedentes de la CDMX (12.3 por ciento); y 12 mil 200 del estado vecino de Querétaro (11.6 por ciento).

En la contraparte, de donde menos inmigrantes llegaron fue de estados más alejados como Yucatán, con apenas 131 personas; 452 que vivían en Campeche, y 459 oriundos de Baja California Sur.

¿Por qué hay tanta migración? La migración interna es el principal mecanismo demográfico para la redistribución espacial de la población en el territorio nacional. Los migrantes se mueven principalmente por motivo laboral, su inserción al mercado de trabajo, y suelen salir de lugares de menor nivel salarial y demanda ocupacional hacia lugares con mayor remuneración promedio y/o más fuentes de trabajo. La migración en México es ahora principalmente de tipo urbana-urbana, es decir, los lugares de origen y destino son ciudades. La mayor intensidad migratoria en el país la tienen ciudades turísticas como Cancún, Los Cabos y Playa del Carmen.

Gabriel vino al estado para estar con su familia

Originario de Tijuana, Gabriel Zepeda Sánchez llegó hace seis meses a la ciudad de Irapuato con el objetivo de estar más cerca de su familia. Sin embargo, la vida le dio un giro total cuando le diagnosticaron cáncer, una enfermedad que comenzó a tratarse en un hospital de León.

Varias visitas al médico lo llevaron a instalarse desde hace meses en esta ciudad y ahora trabaja como conductor de trasporte ejecutivo. Explicó que junto a su familia ya encontró un buen sitio donde vivir.

Además, aseguró que le gusta la seguridad, no ha tenido ni un percance a diferencia de Tijuana. Narró que los grupos entre latinos provenientes del sur y que buscan llegar a Estados Unidos, han convertido esta frontera en un sitio inseguro, por lo que también fue necesario salir de su tierra.

Hay trabajo

Por otro lado, Cinthia López González, es la segunda vez que vive en León. Ella es originaria de Yuriria y regresó por una oportunidad de trabajo, pues en donde es originaria es complicado que se den las condiciones.

“León me gusta, no tengo familia, pero tengo conocidos. Regresar no es la opción, pero no sé si me salga alguna oferta en Querétaro, Ciudad de México o Guadalajara o en otro lugar. No le pensaría tanto para irme”, comentó.

Mientras tanto, Mariana Ledezma Palacios es del municipio de San Felipe y coincidió con Cinthia, pues ella también encontró las oportunidades laborales en la industria automotriz.

“Llegué por las oportunidades de trabajo, porque de donde soy no hay tantas oportunidades de trabajo (…)”, explicó.

Para Mariana, León no es una ciudad donde se pueda quedar a vivir, pues es la ciudad se le hace grande y espera pronto poder encontrar una oportunidad en su tierra para volver.

Enrique busco mejores oportunidades en San José Iturbide

Enrique González Cruz, originario de Camargo, Tamaulipas, mencionó que la decisión de llegar a radicar en el municipio fue por la inseguridad y peligro que se vive en su tierra natal. Además, destacó que no hay oportunidades de trabajo, pues el único que existe es el trabajar ‘mal’.

“Por eso igual trate de buscar una vida mejor, para estar mejor, pues allá (Tamaulipas) aunque uno quiera buscar trabajo hay a veces que no hay. Si lo hay, le pagan a uno poco y esto orilla a buscar a pasos más fáciles. Ese fue el motivo por el cual me vine, pues como están las cosas por haya es peligros vivir”, resaltó.

Considera que en el municipio existen ‘más’ ofertas laborales por las empresas y parque industrial que se tiene. Además lo considera un lugar tranquilo. Para finalizar exteriorizó que por ende no piensa regresar a Tamaulipas por la situación de violencia que se vive actualmente.

Juan dejó Irapuato por la violencia

Por su parte, Juan José Gutiérrez Rivera originario de Irapuato, mencionó que la inseguridad donde radicaba y la búsqueda de mejor empleo fue lo que le orillo para radicar en el municipio Iturbidense. Al llegar, le agrado su tranquilidad y su gente sociable.

“No son malos en comparación a otros lados, y ese fue el motivo realmente del porque me gusto estar aquí”, resaltó

Añadió que actualmente la tranquilidad del municipio Iturbidense ha cambiado, pero no tanto como en el lugar que radicaba, pues todavía se siente esa tranquilidad de poder llevar a sus hijos al parque para que jueguen

“Donde vivía no se podía, pues siempre tenía que traerlos agarrados de la mano, no soltarlos, no mandarlos a la tienda solos. Aquí todavía se tiene esa posibilidad”, subrayó.

Álvaro no sabe si volverá a casa

Finalmente, Álvaro Feliciano Basilio, originario de Juchitán del Progreso en Guerrero, indicó que llegó al municipio para conocerlo y encontrar mejores oportunidades en la vida y trabajo, pues al tener familia en Guanajuato lo orillo para mudarse.

Señaló que en ocasiones ha estado analizando el regresara su tierra, pues las personas siempre buscan el ‘calor’ de su pueblo. Sin embargo, no sabe si regresará o se quedara establecido por más tiempo en el municipio Iturbidense.

Raúl no encontró el trabajo prometido

Raúl llegó desde Chiapas a vivir a Salamanca con un grupo de personas a las que les comentaron que en Guanajuato había mucho trabajo. Por ello dejó a sus padres y decidió mudarse a este estado, pero no encontró el trabajo prometido. Desde entonces se pone en los cruceros a pedir dinero.

“Antes yo trabaja en la obra. Cuando se vino el coronavirus ya no hubo el trabajo. Yo trabajaba en la obra, pero todo eso ya no me quisieron en México, y si quieren trabajar dicen que te van a inyectar el covid, si tienes cartilla tienes trabajo y si no, no”, comentó.

Él y su familia, originarios de los altos de Chiapas no creen en las vacunas, son evangelistas y no comparten esas ideas de tenerse que inyectar los virus, por lo que mejor optó por buscar trabajo en otra cosa, pero no encontró trabajo en Chiapas.

“En Chiapas, allá no hay trabajo, no hay nada”, resaltó.

En Guanajuato encontró una forma de obtener dinero en las esquinas de los cruceros en donde toda la familia apoya para juntar, y poder enviarle a sus padres que se quedaron en Chiapas.

Raúl solo tiene 20 años de edad y tiene bajo su cargo a su hermanito de 8 años y a su mujer, así como un bebé de menos de un año. Sus costumbres lo han llevado a buscar nuevas oportunidades.

León abrió sus puertas a familia chamula

Una familia proveniente de San Juan Chamula, una pequeña localidad a aproximadamente 10 kilómetros de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Son hablantes de la lengua materna Tzotzil y llegó hace 15 años a León, en búsqueda de una nueva vida, una mejor, dijo Juana.

Fue por su abuela

Ella, quien fue la designada entre la familia para compartir su historia, dijo con mucha confianza que quien visitó por primera vez León, fue su abuela. A la que le gustó mucho la ciudad y su economía, sobre todo porque encontró la oportunidad de llenar un espacio vacío en la venta de artesanías que, en aquel entonces, no era común y que, en su pueblo, estaba sumamente competido.

Aunque Juana Luna López es hablante de la lengua Tzotzil, no se identifica propiamente como indígena maya, pues dijo no tenía en cuenta que su lengua era parte de ella. Prácticamente ha crecido desde pequeña en nuestra ciudad, pues solo tiene 15 años.

Ahora se encuentra estudiando la secundaria, pero expresó le gustaría mucho terminar sus estudios y conseguir una carrera en medicina, pues siempre le ha gustado poder servir y brindar atención a otros. Y aunque su abuela, le ha enseñado remedios caseros, desea profundamente poder profesionalizarse también para tener mejores condiciones para ella y su familia.

Son acosados

La familia de artesanos chiapanecos también denunciaron, los abusos de los elementos de comercio, pues les han arrebatado sus propiedades, material y equipo sin aviso.

Aunque, en ocasiones los han multado, expresaron que a veces ni oficio, ni folios les entregan para recuperar sus cosas, por lo que batallan mucho, pues tienen que ir a exigir sus cosas.

Migrantes en Guanajuato