Establecerán los lineamientos del programa de canje en León de mulas, burros y caballos por otro tipo de vehículos

Carolina Esqueda

León.- Conforme la iniciativa de prohibir la circulación de carretas a tracción de sangre por todo el municipio de León, el Ayuntamiento avanzó con la primera mesa de trabajo. Esto para establecer los lineamientos del programa de canje en León de mulas, burros y caballos por otro tipo de vehículos. Se incluyeron alternativas para quienes no quieran entregar a sus animales.

El secretario de Ayuntamiento , Jorge Jiménez Lona, dijo que, tras la primera mesa sostenida a principios de esta semana, se acordó dejar abiertos otros tipos de apoyo ante la Secretaría de Reactivación Económica. Tras algunos acercamientos con propietarios de animales aseguraron tener apego con ellos y no estar dispuestos al intercambio.

“La idea es que no solo sea un tema de cambiar el caballo o el burrito por una moto, sino que pueda incluso cambiársele por un puesto. Que sea más flexible. Depende de la necesidad de cada uno. Hay gente que no quiere cambiar su animal porque tiene afecto por él, lo consideran parte de su familia y no hay obligación de hacerlo, lo que hay obligación es de no usarlo en las vialidades” puntualizó al respuesto.

Se otorgarían permisos de venta

Entre las nuevas alternativas al programa de canje en León se contempló otorgar permisos de venta semifijos, junto con el equipamiento necesario. Aunque las modificaciones al reglamento de Vialidad vendrán acompañadas de un artículo transitorio para darle a la dependencia un plazo de 6 meses para definir las reglas de operación del programa de apoyo.

Por lo pronto se determinó una segunda mesa de trabajo para avanzar con la prohibición total de este tipo de vehículos, contemplados en las modificaciones a los artículos 93, 119 y 119 Bis del reglamento, para que ésta pase a dictaminación en comisiones y posteriormente al pleno del Ayuntamiento para su aprobación definitiva.

Jiménez Lona dijo que la reforma también requerirá de darle las atribuciones legales al Centro de Control y Bienestar Animal para que se encargue de hacer visitas de inspección de forma periódica a los equinos. Especialmente a quienes se conviertan en adoptantes, ya que una parte del programa de canje contempla entregarlos a quienes les ofrezcan mejores condiciones de vida.

En el municipio se tienen detectados a 30 propietarios de animales de carga. El secretario de Ayuntamiento dijo que con algunos ya ha habido acercamientos para hacerles saber que una vez que se aprueben las modificaciones al reglamento. La sanción establecida será la confiscación del equino.