León .- Con más de 50 años de historia, la ‘Sastrería La Guadalupana’ de Don José Monjaraz Sánchez, a pesar de las grandes industrias, es de las pocas que conservan este tradicional oficio, gracias a su calidad y a la preferencia de la gente, principalmente extranjera.

“Cada vez nos están ganando más las tiendas, pero afortunadamente esto no va a desaparecer la sastrería. Se ha estado perdiendo porque mucha gente vive muy aprisa y quiere llegar a una tienda y decir este pantalón, me lo llevo”.

Sobre la calle Álvaro Obregón, en la colonia Obrera, a unos pocos metros del Santuario de Guadalupe se ubica la Sastrería La Guadalupana. Fue fundada en 1963 por Don José Monjaraz Sánchez. Un conocido lugar que, gracias al gusto de la gente, continúa luciendo repleto de telas, hilos y prendas por trabajar.

Tradición familiar

Según su hijo y sucesor, Juan Carlos Monjaraz Hinojosa, debido a que las familias eran muy grandes y numerosas. Desde muy pequeño su padre tuvo que salir a ganarse el pan, encontrando en la sastrería su vocación.

Recuerda que su padre le contaba que, para salir de la primaria, él mismo confeccionó su pantalón aproximadamente los doce años.

“Anduvo con varios sastres de León. Fue a México a perfeccionarse en los sacos, regresó y a los 19 años puso su propia sastrería. Empezó con poquitos clientes, pero con el tiempo mi papá llego a ser uno de los sastres, yo creo, más reconocidos, sino aquí en León, pues dicen que nadie es profeta en su tierra”.

En sus mejores tiempos, tenía muchísimo trabajo y clientes de otros lugares, especialmente de Estados Unidos y Guadalajara. Aunque también dedicaba tiempo para dar clases de sastrería en templos y, particularmente, durante 12 años en San Julián.

Además, señaló que su padre vestía a la gran mayoría de los banqueros en la Sastrería La Guadalupana.

“Mi papa a los 19 años empezó aquí a dos locales. Después tuvo la fortuna de comprar este pedacito e hizo su sastrería. Desde 1969 está aquí”, indicó Monjaraz Hinojosa.

“No va a desaparecer”

Aunque reconoce cada vez más las tiendas departamentales y las industrias les están ganando, dice “afortunadamente esto no va a desaparecer”.

“Lo que es la sastrería se ha estado perdiendo porque mucha gente vive muy aprisa y quieren llegar a una tienda y decir este pantalón me llevo y ya. Pero, aquí seguimos. Todas las tiendas al vender sus productos casi siempre necesitan algún arreglo. Aunque todavía hay clientes que les gusta hacerse su ropa a la medida, muy poquitos, la gente más grande. Les dura más, tal vez de inicio gasten un poquito más, pero les queda a su medida y a su gusto” indico.

Sin embargo, destacó que hacen falta en León, escuelas o talleres para preservar la sastrería. En las escuelas de modas o confección se quedan solo en el diseño muchas veces. Y pocos son los que hacen un excelente trabajo con la máquina de coser.

“Yo jugaba futbol, pero mi papá me dijo: ´del futbol no vas a hacer nada´; entonces yo iba de la escuela a entrenar y nada más, hasta que conseguí novia y necesitaba dinero. Pasó el tiempo, hasta que mi papá me dijo se enseña o deja el futbol. Como en ese tiempo, también había que andar con la novia, pues me tuve que enseñar” expresó Juan Carlos, quien empezó a los 15 años en el negocio de la sastrería.

Lamentablemente hace unos cuantos meses Don José Monjaraz Sánchez falleció en febrero de este año, pero su trabajo y memoria seguirán presentes en cada una de las prendas y trabajos de su hijo.