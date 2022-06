Las fichas de aprehensión de los ex policías de León fueron dadas a conocer de forma oficial desde el martes

Carolina Esqueda

León.- La alcaldesa Alejandra Gutiérrez reconoció que dentro de los 10 arrestos por presunto homicidio doloso, reportados por la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana ( SSPPC ) hay ex policías de León involucrados.

“Se da (seguimiento) obviamente no se hacen públicas varias de estas situaciones. De hecho, en la parte de la comisión se acaban de dar datos de detenidos en los supuestos generales. Pero también en algunos casos son ex policías y estaremos dando seguimiento puntual. En algunos casos (de detenidos por homicidios) hay ex policías. Ahorita todavía están en la Fiscalía”.

Así lo dio a conocer tras ser consultada por el seguimiento que se da a quienes han sido dados de baja de la corporación.

No te pierdas: Con un repunte del 25%, mayo está ‘a la cabeza’ en denuncias por robo

Las fichas de aprehensión de los ex policías de León fueron dadas a conocer de forma oficial desde el martes. Esto dentro del reporte de incidencia delictiva correspondiente al mes de mayo. El secretario Mario Bravo Arrona lo presentó ante la comisión de Gobierno y Seguridad.

Fotos: Archivo

Los vincularon a proceso

De acuerdo a la información de la SSPPC, los 10 detenidos fueron vinculados a proceso y permanecen en prisión preventiva.

Mientras que, desde el lunes, la alcaldesa dijo que ya van más de 300 bajas de uniformados de la SSPPC por distintas faltas, mientras que se mantiene un estado de fuerza de 2 mil policías.

En cuanto al repunte de robos a casa habitación en un 8% y al interior de vehículos en un 25% registrado en mayo, la alcaldesa aseguró que se debe a la reactivación económica tras la pandemia, donde ya trabajan en operativos por cuadrante para tratar de reducir la estadística.

Te puede interesar: León firma acuerdo con la ASEG para recibir asesoría previo a su auditoría anual

“Algo que nos está funcionando son los operativos que traemos con los caneros, pie tierra, y también con otro tipo de operativos por cuadrante. Se ha reactivado la economía y ustedes pueden ver que está todo lleno, la circulación se incrementó de manera exponencial y es natural que esto suceda, pero nos pone a trabajar triple porque lo que queremos es bajar estos incidentes. Hemos bajado otros delitos de manera significativa” dijo al respecto.