León Ahorrar para su sepelio, es para lo que trabaja Martina a sus 87 años

Martina es una barrendera de León independiente, quien entre la vejez, pobreza y escasa protección institucional solo busca ahorrar para su sepelio

Miguel Juárez

León .- Alrededor de las 7 de la mañana, sobre la avenida Miguel de Cervantes Saavedra, esquina con Gerona, todos los días se encuentra a Martina Cruz, una mujer de 87 años, quien a pesar de su edad, con la intención de ganarse unos centavos, sale de su casa para tomar el camión, su escoba y barrer algunas calles de la ciudad.

Problemáticas de salud asociadas a la vejez, el género, pobreza, desigualdad y la escasa protección institucional y familiar que vive, obligan a Martina a trabajar para mantenerse y al mismo tiempo, señaló, “ir guardando para su sepelio”, pues no quiere ni molestar a sus hijos.

Aunque inició como barrendera para el municipio, desde el año 2000, decidió salirse debido a que sus compañeros solo buscaban pareja y no le gustó, por lo que inició este trabajo por su cuenta.

“Si aquí me dicen, señora bárrame, cuánto me va a cobrar, le cobro tanto cada ocho días. Me dan 50 en esa calle, 50 aquella, 50 en esta otra”, dijo Martina.

Más de 50 años de carencia

A los 31 años y con tres hijos, Martina quedó viuda y desde entonces no ha parado ni un solo día de trabajar para salir adelante, pues aunque vive con sus tres hijos, estos únicamente le dan a la semana 200 pesos, por lo que sale a trabajar y ocasiones a pedir caridad para completar el gasto.

“Voy a pedir caridad también. Tengo tres hijos y me dan 200 pesos, con eso qué va a hacer usted”, explicó. “Yo soy barrendera particular”, decía insistentemente. “Agarro el camión antes de las 6. Yo vivo en la Joya, allá tengo mi terrenito, chiquito, pero lo tengo”.

Explicó que tiene el apoyo de ’70 y más’, pero este únicamente le llega cada dos meses y la mujer que le ayuda a recogerlo solo le da mil pesos, pues todo lo demás, supuestamente, se lo va guardando para su sepelio.

“Pero, hay le va, me dan cada dos meses. Y la que me lo recoge me da mil pesos y lo demás me lo va alzando para guardar pa´ mi sepelio, ya ve que ahorita está re´ caro. Eso es lo que estoy haciendo, guardando para mi sepelio, pa´ no pedirle chiche a los hijos. Así el día que ya me muera, pues que vayan por la caja y listo”, dijo la señora Cruz.

Además de padecer de diabetes, estar perdiendo la vista y que su paso es cada vez más lento, ella no planea dejar de trabajar.

Martina pide apoyo para arreglar los papeles de su terreno

Martina, lo único que pide es apoyo para dejar bien las escrituras de su terreno, pues tras la muerte de su marido se equivocó en el nombre y puso “Marta Hernández Cruz” en lugar de Martina Cruz.

“Yo quiero que me hagan el favor de dejar bien las escrituras de mi terreno porque puse el nombre de ´Martha Hernández Cruz, me equivoqué porque mi marido es Hernández Barrón. Me equivoqué en el nombre y pues nomás quiero juntar para dejar todo listo el día que Dios me mande, ya no tengan problemas mis hijos con el terreno”, detalló.

Aunque descansa solo los jueves, todos los días la pueden encontrar sobre la avenida Cervantes Saavedra, pues espera que las autoridades la apoyen con ese trámite, ya que su única preocupación es no provocar molestias a sus hijos.

