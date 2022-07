La edición 25 del GIFF tendrá sus sedes en San Miguel de Allende, Irapuato y León, luego de la ruptura con Guanajuato capital

León.- En el marco de los 25 años del Festival Internacional de Cine de Guanajuato ( GIFF por sus siglas en inglés), su directora ejecutiva, Sarah Hoch, recordó en entrevista para Periódico Correo la ruptura del evento con Guanajuato capital, y reveló que “nunca hubo dialogo, entonces no puedes recuperar un dialogo que no existe. No hemos contado con el apoyo en Guanajuato (capital), desde hace muchos años. Nunca hubo una aportación, aunque lo tuvo apartado, nunca se lo dio al festival”.

Aseguró que lamentan no poder festejar la edición 25 del GIFF en Guanajuato, que había sido su sede principal durante más de dos décadas. Sin embargo confía que en algún momento volverán, pues para ella no hay nada como el Teatro Juárez para llevar a cabo los eventos y traer a los grandes cineastas del mundo.

Respecto a las críticas realizadas por algunos alcaldes sobre el impacto de este evento, compartió que tradicionalmente llegan “100 mil asistentes de 32 estados de la república mexicana, [que] generan derrama económica, turismo, empleos directos e indirectos a raíz de esto”.

“Tradicionalmente hay 260 millones de pesos de derrama económica que se generan durante el evento”, precisó.

Además, culturalmente el festival deja un amplio impacto por la producción local escenográfica y cinematográfica.

La directora del GIFF reconoció que es un evento de espectáculo y arte haciendo énfasis en el primero, pues es un atractivo que genera promoción para el estado y sus sedes.

“A la gente le gusta mucho ver los actores, ver los directores, asistir a las alfombras rojas, entonces eso es atractivo y genera cien mil millones de promoción para el estado, el festival y los destinos cada año”, manifestó.

Respecto a la posibilidad de que otros municipios de la entidad también sean sedes del GIFF, expresó que no lo ven posible. Esto debido a que han procurado dividir equitativamente las actividades entre los participantes de este año, pero las capacidades están al límite y hay poco presupuesto.

De acuerdo con Hoch, las dificultades de un evento como este tienen que ver con la falta de recursos. Y es que los apoyos a cultura, a partir de la administración de Andrés Manuel López Obrador, se han reducido en un 90%.

Detalló que de la Federación reciben aproximadamente un millón de pesos, a diferencia del estado que aporta hasta 5 millones de pesos. A este dinero se le suman las facilidades de los espacios, elementos de seguridad y publicidad.

Cada festival les lleva dos años de trabajo y pueden llegar a haber piedras en el camino. Sin embargo, Hoch y su equipo están sumamente orgullosos de lograr estos primeros 25 años homenajeando a tantas figuras del cine.

