La actriz mexicana Marta Aura falleció este sábado por causas desconocidas, aunque se sabe que recientemente fue hospitalizada por neumonía

Redacción

Saltillo.- Este sábado se confirmó el fallecimiento de la primera actriz Marta Aura en Saltillo, Coahuila. Tenía 83 años, y hasta el momento se desconocen las causas de su muerte, aunque se sabe que hace semanas fue hospitalizada por neumonía.

La Compañía Nacional de Teatro y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura ( INBAL ) fueron quienes confirmaron el fallecimiento de la actriz en sus redes sociales oficiales.

Lee también: ‘BIO-LENCIA’: la exposición que muestra mirada crítica del daño al medio ambiente

Marta Aura nació en la Ciudad de México en 1942. Estudió actuación en la Academia Nacional de Bellas Artes y la primera vez que pisó un escenario fue en el Teatro La Capilla con la obra Judith en 1959. A lo largo de 63 años no paró de trabajar y su carrera se desarrolló en distintos escenarios como el teatro, cine y televisión.

Con tristeza comunicamos el deceso de la primera actriz Marta Aura, cuya trayectoria artística fue parte vital del elenco estable de la @CNTeatromx y quien colaboró siempre con el INBAL en la promoción del arte y la cultura.



Abrazamos con cariño a su familia. pic.twitter.com/v1LLOxgcX8 — Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (@bellasartesinba) July 9, 2022

Entre sus proyectos destacan las telenovelas: Quinceañera (1987); Amor en silencio; Pueblo chico, infierno grande; Una luz en el camino; La loba y Teresa (1989).

En el cine participó en películas como Arráncame la vida, Y tu mamá también, entre otras. Su último proyecto cinematográfico fue Coraje en 2020, primer largometraje dirigido por su hijo, Rubén Rojo Aura. De hecho, gracias a este último trabajo y apenas en junio pasado, ganó el premio Mezcal a la mejor actriz en una película mexicana en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG) 2022.

Foto: Especial

A pesar de tener problemas con la vista, la actriz llegó a asegurar que nunca se imaginó dejando de actuar, y a pesar de todo se mantuvo siempre activa.

“Comencé a pasar por una depresión fuerte al estar perdiendo la vista. Tenía miedo de no poder trabajar. ¿Qué sentido va a tener mi vida si ya no podía estar en los escenarios? A mí me gusta partir de desde adentro. Cuando empecé a perder la visión me dije: ‘Ya no podré ser actriz. ¿Qué voy a hacer?, ¿de qué voy a vivir? No me veo en la casita como mamá o abuelita tejiendo’”, dijo.

Te puede interesar: Severa Santiago llega a Guanajuato envuelta en hilo, tela y talento oaxaqueño

“Para mí es importante que, mientras viva, esté en un escenario, en una película, en algún monólogo, o en una obra. Me siento afortunada de que, ahora con un problema en los ojos, pueda seguir actuando. He podido hacer obras, sigo con buena memoria y para leer me hacen [las letras] grandes. Memorizar me sigue salvando hasta ahora”, agregó.

Quizás te interese:

JRP