La contaminación del Río Laja ha provocado olores fétidos, situación que ha causado daños a la salud de los habitantes de Los Vázquez

Salamanca.- Los habitantes de la comunidad Los Vázquez denunciaron nuevamente fétidos olores provenientes del Río Laja, cuyas aguas presentan una nata blanca que desconocen de dónde proviene; este problema se presenta de manera constante desde hace varios años, y en una de las visitas recientes del Gobernador del Estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, le solicitaron apoyo.

Desesperados por la molestia que representa el respirar los olores que provienen del cauce que pasa a un costado de la comunidad, las familias claman atención a las autoridades, al señalar que el año pasado realizaron una denuncia ante la Dirección de Medio Ambiente, al haber detectado pipas que vaciaban su contenido al río en zonas despobladas, desconociendo si se continúa esta práctica.

“No sabemos si sigan vaciando las pipas porque ya no hemos visto, aunque hay mucho lugar solitario donde puedan hacerlo, lo que trae el agua se estanca, es una nata blanca que apesta y que se penetra en las casas, es insoportable, duele la cabeza y se revuelve el estómago”, señaló Blanca Lilia Hernández.

De esta situación, los afectados informaron al gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, durante la inauguración de la Expo Nopal el pasado 12 de mayo, sin que hasta el momento se haya acercado alguna autoridad para el seguimiento de la problemática.

“A principios del año pasado también ya habíamos denunciado con medio ambiente, y también revisaron la planta tratadora de Valtierrilla que está cerca porque también de ahí salía agua sucia al río, ahí sí fueron a revisar y se atendió, pero ahora no sabemos de dónde venga esta contaminación, pero es urgente que nos escuchen”.

Municipio solo puede ayudarlos en la denuncia

Por su parte, el Director de Medio Ambiente, Alberto de la Torre Gleason, señaló que en lo que va de esta administración, no se tenía registrada una denuncia específica de esta zona, sin embargo, reconoció que existe un problema de contaminación en el Río Laja y el Lerma, y aunque los causes no son de competencia municipal, se puede apoyar a realizar la denuncia ante la Conagua.

“Sería necesario que se acercaran los denunciantes y aunque es competencia federal con la Conagua, pueden hacer la denuncia directamente con ellos o por medio de nosotros, pero sí necesitan acercarse, nosotros iremos al lugar para ver de qué se trata, tomar más datos, ubicación y hacemos la denuncia como municipio”, señaló.

