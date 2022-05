El veterinario Ricardo García Tejeda advierte sobre los riesgos de exponer a los canes a temperaturas altas

Enrique Pérez

San José Iturbide .- Ricardo García Tejeda, reconocido veterinario en el municipio con más de 15 años de experiencia, informó que los perros, al no poder termo regular su temperatura pueden experimentar ‘Golpes de calor’. De no ser tratados debidamente, el can puede fallecer o presentar diversos síntomas de alto riesgo.

Esto, debido a las altas temperaturas que se han registrado en últimos días en el municipio Iturbidense. Añadió que los perros experimentan temperaturas ‘mas’ altas que las registran los termómetros.

“Actualmente se están experimentando en el municipio temperaturas de hasta 38 grados centígrados. Los perros que toda su vida han estado aquí no están acostumbrados a este tipo de temperaturas. El perro tendrá una sensación térmica de hasta más de 40 grados”, resaltó Ricardo García Tejeda.

Por si no lo viste: Madre busca en Zacatecas a su hijo jornalero Luis Padrón, originario de Valle

Foto: Especial

Todo depende de la raza, explica

Añadió que esto en parte se debe a la altura que mantienen con respecto al piso y el tipo de raza nórdica con mucho pelo que prevalece en el municipio. Ante ello, la sensación térmica será mucho mayor, pues su altura no sobrepasa los 50 centímetros de piso a espalda del perro.

Esto conlleva a que la temperatura que presenta el can no pueda disiparla y por ende el constante jadeo para poder regular el acondicionamiento térmico, pues no presentan glándulas sudoríparas.

“En los perros es importante el jadeo, el agua, y proporcionarles una buena sombra, lo que dará origen a que precisamente su temperatura pueda termo regularse. De lo contrario, dará origen al golpe de calor, el cual, si no es atendido por un veterinario o si el dueño no sabe dar un primer auxilio para nivelar la temperatura el can lo experimentará”, mencionó.

Te puede interesar: Culpan a Carlos García Villaseñor por problemas de recolección de basura en Silao

Añadió que los casos que ha llegado a atender por golpe de calor se han extendido de tres a cuatro días de padecimiento, por lo que se les administra analgésicos y sueros con tal de bajar la temperatura, sin embargo, pueden presentar en este tiempo infecciones gastrointestinales, respiratorias, y baja en el sistema inmunitario.

Llegando incluso a fallecer los perros al no poder termo regular su temperatura, pues incluso también pueden presentar síntomas graves en encéfalo, cardiacos, entre otros más, finalizó.

Lee más: