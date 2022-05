Críticos aseguran que los problemas en el servicio de recolección de basura en Silao vienen de la primera administración de Carlos García

Karla Silva

Silao.- Para recolectar las 180 toneladas de basura que diariamente se generan en el municipio de Silao , se requiere que la empresa concesionaria cuente con al menos nueve camiones en operación, pues las siete unidades que afirma tener en funcionamiento resultan insuficientes para cumplir con el servicio.

Así lo dijo el presidente municipal Carlos García Villaseñor en relación con las deficiencias en la prestación del servicio por parte de la compañía Veolia, manifestadas por ciudadanos. Esta tarde se reunirá con directivos de la concesionaria para entablar acuerdos que permitan cumplir con sus responsabilidades.

Lee también: Con “Adogtón” promueven adopción de perros en Silao

Mensualmente erogan en promedio tres millones de pesos por la prestación del servicio, y se tiene convenido el pago de nueve millones de pesos más, como parte del adeudo de siete meses que dejó la transcurrida administración

“Nosotros no estamos incumpliendo, le estamos pagando y los que están incumpliendo son ellos porque no están sacando las rutas correctas” anunciadas en el programa de recolección emitido por Veolia. “La solución es que ellos están comprometiendo un horario tienen pasar en ese horario, y si no tienen los camiones suficientes, tienen que adquirir los camiones que tengan que ser”, dijo.

El presidente municipal de Silao, Carlos García Villaseñor. Foto: Karla Silva

Culpan a García Villaseñor de causar el problema de la basura

El alcalde ha sido señalado por algunos críticos de haber provocado los problemas en la recolección de basura; esto luego de que entregara la titularidad de la concesión a la entonces empresa Setasa. Sin embargo, García Villaseñor negó esta posibilidad.

“Estoy verdaderamente cansado que digan que el problema de la basura lo generó Carlos García. No, yo lo solucioné en el (año) 2000 (en su primer periodo como Presidente Municipal), alguien lo vino a descomponer y hoy lo voy a componer”, dijo.

Esto en referencia a la cancelación del convenio en el trienio 2003-2006 que encabezó Guillermo Aguirre Velázquez.

Relató que en esa época existían dos tiraderos a cielo abierto en las comunidades Rancho Seco y Bajío de Bonillas, lo que generaba contaminación en los mantos freáticos. Además, las empresas instaladas en Silao necesitaban depositar sus desechos en un espacio que cumpliera con la normatividad internacional.

Foto: Archivo

Por solicitud federal se generó un proyecto de confinamiento regional en el que participarían Silao, Guanajuato y Romita, pero estos dos últimos Municipios desistieron. Con apoyo del Gobierno estatal y del entonces Congreso de Guanajuato, el Ayuntamiento 2000-03 de Silao determinó entregar la concesión; el relleno sanitario creado tendría vida útil de 20 de años y, al término, se instalaría un parque de diversiones.

Quizás te interese: Agricultores de Silao piden apoyo contra alza en fertilizantes y acaparadores de grano

Transcurrieron los años entre demandas, hasta que en 2014 se intentó resolver el problema, pero con la resolución judicial que determinó el cumplimiento del convenio inicial, el relleno sanitario quedó “amarrado” a las participaciones federales.

“Si el Municipio se raja le paga el (Gobierno del) Estado a Veolia”, explicó García Villaseñor.

Quizás te interese:

JRP