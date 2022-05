Ma. Guadalupe busca desde hace dos semanas a su hijo desaparecido Luis Fernando Padrón Ortega, jornalero de Valle

Valle de Santiago.- Ma. Guadalupe Ortega Martínez busca desde el 28 de marzo a su hijo desaparecido Luis Fernando Padrón Ortega, de 28 años. Él salió desde noviembre del 2021 a Zacatecas para trabajar en la milpa, pero desde hace casi un mes perdió contacto con él.

Desesperada, Ma. Guadalupe ha pedido el apoyo de las autoridades ministeriales y de colectivos de búsqueda para localizarlo. Y es que, según narró, se fue con su pareja sentimental originaria de Zacatecas para trabajar en la cosecha de chile guajillo.

“Todos los días por la mañana se ponía en contacto conmigo por WhatsApp, pero desde el 28 de marzo, ya no supe de él”, contó su madre. Y agregó que tampoco su pareja sabe de su paradero desde entonces y diariamente se comunica para saber más información.

Tanto en Zacatecas como en Guanajuato la denuncia por la desaparición de Luis Fernando ya se interpuso ante el Ministerio Público. Sin embargo, en el de aquí la mandaron a Zacatecas y en el de allá, a su pareja no le dieron número de carpeta de investigación.

Aunque quisiera ir al estado vecino para localizar a su hijo, la falta de recursos económicos se lo impide, por lo que pide apoyo de las autoridades y la sociedad. En tanto, lo busca desde redes sociales para saber si alguien sabe más detalles al respecto.

“Yo trabajo en una fonda en el mercado, lo que pude hacer es ir al Ministerio Público de aquí, pero me dijeron que tengo que ir a dónde ocurrió el hecho. Pero no puedo, la situación económica es muy difícil, tengo más familia que atiendo. Estoy desesperada, todas las mañanas espero que mi hijo se comunique conmigo, pero no sucede… ¡no sé qué hacer!”.

Ma. Guadalupe pidió que cualquier información que abone en la localización de Luis Fernando se comunique al 456 117 82 44. O bien, a las autoridades correspondientes en Zacatecas o Guanajuato.

