Autoridades anunciaron una serie de restricciones para llevar a cabo el Desfile de los Locos en San Miguel de manera ordenada

San Miguel de Allende.- La Secretaría de Seguridad Pública de San Miguel de Allende dio a conocer restricciones para el tradicional Desfile de los Locos. De entre ellas, destaca que no se puede beber alcohol ni disfrazarse de sacerdote, “marota” o cuerpos de emergencia.

Protección Civil municipal recomendó que se mantenga el orden y respeto durante este próximo Convite de Locos 2022.

Para ésta fiesta, que inicia a las 10:00 de la mañana del 19 de junio, se esperan 120 mil espectadores. Esto entre familias sanmiguelenses, turistas, visitantes, participantes y funcionarios municipales.

El trayecto parte desde la salida a Celaya, y después recorre 2.8 kilómetros entre las principales calles del centro histórico. Finalmente el desfile culmina en el jardín principal.

El gobierno local desplegará a más de 200 servidores públicosidentificados como staff. Ellos supervisarán el desenvolvimiento del recorrido y auxiliarán con información a los cuerpos de emergencias y seguridad, en caso de que sea necesario.

Prohiben disfraces de ‘marotas’, sacerdotes o policías

Entre las recomendaciones restrictivas a los participantes, destaca la prohibición para caracterizarse con disfraces de “marotas” (hombres vestidos de mujer), sacerdotes, uniformados (policías y cuerpos de emergencia) o denigrantes de la mujer.

También se recomienda no lanzar dulces o regalos a los espectadores; no portar objetos que pudieran usarse para lesionar o agredir personas; tampoco ingerir bebidas alcohólicas; no exceder los decibeles permitidos del sonido ambiente en el vehículo; y no utilizar aerosoles, espumas o serpentinas.

Está prohibido usar pirotecnia fría (bombas de humo o bengalas), reproducir música que incite a la violencia o de lenguaje explícito; llevar a bordo de las plataformas del vehículo personas adicionales al DJ y su acompañante; disfrazarse al manejar el vehículo; llevar hielera en la cabina del vehículo; o tripular motocicletas dentro del contingente.

Para los espectadores, la Secretaría de Seguridad Pública recomienda hidratarse bien, no ingerir bebidas alcohólicas o muy azucaradas; ubicar los centros de asistencia y personal de los cuerpos de emergencias; respetar la propiedad privada; abstenerse de subirse a bardas, barandales, marquesinas o templetes; atender indicaciones del staff y reportar cualquier incidencia, conducta antisocial o problema de salud.

Ante algún caso de mayor gravedad, también está disponible el sistema de emergencias 911; especialmente para atender cualquier señal por golpe de calor, dolor de cabeza, sudoración excesiva, piel seca, náuseas, mareos, problemas para respirar, convulsiones o cualquier síntoma de malestar.

Para que las personas con alguna discapacidad y los adultos mayores puedan apreciar el desfile, se habilitará una zona exclusiva en la calle Hernández Macías, afuera del centro cultural Ignacio Ramírez ‘El Nigromante’, con atención especial del personal del DIF Municipal.

